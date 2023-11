“HO TRADITO LA MIA COMPAGNA MICHELA PER QUALCHE MESE, LEI NE ERA CONSAPEVOLE E NE HA SOFFERTO MOLTO” – MUGHINI RACCONTA AL "GRANDE FRATELLO" LA SUA SCAPPATELLA – MICHELA PANDOLFI, DA 30 ANNI A FIANCO DI GIAMPIERO, A "CHI" RIVELA DI NON AVERLO MAI PERDONATO. "NON POTEVO CACCIARLO DI CASA, ERAVAMO APPENA ANDATI A VIVERE INSIEME, E LUI SI È GIUSTIFICATO CON IL TRAUMA DELLA CONVIVENZA. MA IO NON CI CREDO. NON SONO GELOSA, LUI APPREZZA LA BELLEZZA FEMMINILE, È UN ESTETA. IN CASA ABBIAMO ANCHE LA “STANZA DELLE PUTTANE...”

Giampiero Mughini è sposato con Michela Pandolfi da 30 anni e non è uno che parla della propria vita privata. Ma essendo uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip e avendo quindi a che fare con il ‘re del gossip’ Alfonso Signorini, stavolta ha dovuto “cedere”. Il conduttore gli ha rivelato che la moglie ha rilasciato un’intervista a Chi nella quale ha dichiarato di essere stata tradita una volta e di non averlo ancora perdonato: “È successo che un’altra persona splendida che ricordo con affetto…

È successo quello che succede nella vita di tutti. A me non piaceva stare nella menzogna così lei ha trovato delle foto che erano a portata di mano, forse volevo farlo sapere. La cosa è durata qualche mesetto con la consapevolezza di Michela, ma lei ci è stata male. Però in tanti anni di storia il bilancio con un solo tradimento può essere piú che positivo”, le parole del giornalista.

Cesara Buonamici, opinionista di questa edizione, ha chiesto: “Ho una domanda per te, in amicizia vorrei sapere come ha fatto a sopportarti?“. Mughini se l’è cavata con un ricordo del primo incontro: “Ci abbiamo messo un anno per raggiungere un equilibrio, c’era gente che le diceva che ero omosessuale. Lei faceva la costumista e l’ha bevuta. Ci siamo conosciuti in uno studio televisivo…”.

(...)

Estratti

Si chiama Michela Pandolfi e, da 30 anni, è a fianco di Giampiero Mughini, la rivelazione di questo Grande fratello. Michela ha sempre parlato pochissimo e, da quando suo marito è entrato nella Casa del Gf, non si è mai espressa. La cerchiamo al telefono e ci risponde con la sua “erre” francese e il suo stile elegante e ironico.

Domanda. La disturbiamo?

Risposta. «Sto rivedendo la puntata del Grande fratello registrata, mando avanti per sentire cosa dice Giampiero. L’ho appena visto in piscina mentre apprezza le bellezze della Casa».

D. Oddio, abbiamo sbagliato momento.

R. «No, non sono gelosa, lui apprezza la bellezza femminile, è un esteta. Pensi che in casa abbiamo anche la “stanza delle putt...”».

D. Mi scusi, in che senso?

R. «Ma sì, è una stanza dove Giampiero conserva la letteratura erotica, le stampe, le illustrazioni di nudi femminili. È un esteta, una cosa di testa».

D. Lei era d’accordo che partecipasse al Grande fratello?

R. «Guardi, non ho mai visto nemmeno 30 secondi di quel programma nella mia vita, è stata Irene (Ghergo, ndr) a insistere perché lo facesse. Non mi interessano i fatti di questi che si parlano addosso, però vedo che Giampiero si diverte molto. Pensavo che si sarebbe annoiato, infatti gli stavo cercando altri libri da leggere, sa, ha già finito quelli che si è portato dentro la Casa».

D. Giampiero è un intellettuale, perché ha accettato una sfida tanto ardita?

R. «Lui dice che, alla sua età, può fare quello che vuole. È sempre stato un uomo libero e lo ha anche pagato».

D. Dopo dieci minuti che era nella Casa ha detto una cosa contro Matteo Salvini.

R. «Ma dai, non l’ho visto. E Salvini ha risposto?».

D. Sì, ha detto che essere insultati da Mughini è una medaglia.

R. «Che divertente, io avrei detto di peggio».

(...)

D. Come l'ha conquistata?

«Ci è voluto più di un anno, anche perché ero sposata e avevo due figlie grandi. Poi, per lui, mi sono separata. All'inizio era solo un'amicizia, ci piaceva chiacchierare, andavamo al cinema di pomeriggio, non pensavo al futuro. Anzi, non avevo nessuna attrazione per lui se non mentale. Gliene ho combinate tante, visto che non mi interessava. Avrà pensato che fossi una str...a e, visto che gli sono sempre piaciute le str...e, ne aveva una collezione avrà pensato lo fossi anche io. Ma io non lo ero, sono un finta str..nza».

D. E lui è stato fedele in questi 30 anni?

R. «No».

D. L'ha beccato?

R. «No, me l'ha detto lui. Parliamo di vent'anni fa».

D. L'ha perdonato?

R. «Forse non l'ho mai perdonato».

D. L'ha mandato via di casa?

R. «Non potevo. Eravamo appena andati a convivere, perché i primi dieci anni di relazione abbiamo vissuto in case separate e lui dice che era per quello, perché non aveva mai convissuto, che si era distratto. Si è giustificato con il trauma della convivenza. Ma io non ci credo».

D. E geloso dell'amore platonico di suo marito per Brigitte Bardot?

R. «Ma no, non l'ha mai neanche incontrata».

D. E a lei chi piace?

R. «A me piaceva Sam Shepard, ma una volta ho incontrato Alain Delon e mi ha lanciato uno sguardo che non dimenticherò mai».

D. Una vendetta francese.

R. «Ero molto giovane, ed ero all'Isola del Giglio con i miei genitori. Delon era in barca con la moglie, il figlio, con Annie Girar-dot e Renato Salvatori. Stavano a mangiare da Ruggero, il ristorante più bello dell’isola, ma erano vestiti talmente male che furono rimbalzati. Poi li hanno riconosciuti e gli hanno dato un tavolo. I miei genitori erano lì, a pranzo, e mia mamma mi telefonò: "Devi venire qui subito". Mi affaccio, vedo questo sguardo pazzesco, bellissimo, forse anche troppo. Lo ricorderò per sempre».

(...)

