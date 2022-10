29 ott 2022 09:40

“HO VISTO COSE CHE VOI NIPOTI NON POTRESTE IMMAGINARE” – VIDEO! MAURIZIO CROZZA TORNA A VESTIRE I PANNI DI SILVIO BERLUSCONI, QUESTA VOLTA IN MODALITÀ “BLADE RUNNER”: “HO VISTO LAMPEGGIANTI BLU BALENARE NEL BUIO VICINO ALLE PORTE DI MEDIASET E TUTTI QUESTI MOMENTI ANDRANNO PERDUTI NEL VENTO ... COME I MIEI VOTI VERSO GIORGIA...”