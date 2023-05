“HOLLYWOOD REPORTER”, QUI INIZIA L’AVVENTURA DI ‘’CHI NON SPIA, NON È FIGLIO DI CONCITA’’

DAGOREPORT

Fiato alle trombette! ‘’Costruiamolo insieme, questo cinema specchio di mondo. Facciamo entrare chi bussa. Rinunciamo alle nostre certezze, quando il nuovo compare inatteso e fuori norma”, così esorta Concita De Gregorio nel suo retoricamente pipponico editoriale di presentazione del sito-rivista The Hollywood Reporter (www.hollywoodreporter.it ).

Ciak! Ciak! Avanti con la grancassa: “Sarà fonte di lavoro, di ricchezza – sarà dunque utile – ma soprattutto sarà giusto: sarà la cultura diffusa e direzione di marcia del prossimo secolo. Il tempo nuovo. Avrà avuto un senso, il nostro stare nel tempo, se saremo stati capaci di sentir arrivare quello che arriva. Di dire a chi ha qualcosa da dire accomodati, questi sono i nostri ferri del mestiere, eccoli: magari non ti serviranno, forse invece sì. Comunque. Vengono da molto lontano, li abbiamo custoditi per te, fanne buon uso”.

Il cinema sarà pure "una proiezione dell'immaginario collettivo", ma quando il diavolo creò lo star-system non pensava davvero di far partire l’embolo poetico di Concita. Per fortuna, il diavoletto fa le pentole e non i coperchi. Così a sinistra della testata brilla un link criptico: “Non dirlo a nessuno”.

Curiosi, clicchiamo e scopriamo che Concita è l’erede di Mata Hari, già pronta a prendere il posto di Elisabetta Belloni a capo degli 007 de’ noantri. Anzi, visto le figuracce recenti con Wagner e Uss, la Ducetta dovrebbe al volo nominarla a capo dei nostri servizi segreti. Dopo la dolce domandina: “Avete una segnalazione per The Hollywood Reporter?”, Concita si trasforma in “De Gregorio il guardiano del pretorio” (antico carosello del 1959 di Terital Rhodiatoce), squadernando le istruzioni per diventare una adeguata spia dei nostri tempi, delatrice a prova di intercettazioni.

Bene, prendete carta e penna, qui inizia l’avventura di ‘’chi non spia, non è figlio di Concita’’.

“Se volete condividere informazioni in merito a situazioni, fatti, notizie o indiscrezioni da portare alla pubblica opinione che abbiano a che vedere con l’industria dell’intrattenimento, fatelo sapere a The Hollywood Reporter.

In altre parole: in questo spazio potete portare alla nostra attenzione segnalazioni di informazioni non conosciute, ma anche di comportamenti errati, discriminazioni, scorrettezze e altre forme di illecito, in modo da poter a nostra volta procedere ad indagini o verifiche.

Ecco come potete condividere con noi le vostre vicende in modo facile, sicuro e, se volete, confidenziale.

Siete pregati di non inviare comunicati stampa.

Come comunicare segnalazioni

Posta

Brainstore Media S.R.L.

Via Merulana 105 00185 Roma (RM)

Mail: nondirloanessuno@thr.it

Se volete restare anonimi

Non scriveteci dal computer di casa o di lavoro o usando la connessione internet di casa o del lavoro.

Usate una rete wi-fi pubblica in un’area in cui il vostro schermo non sia visibile alle telecamere di sicurezza.

Usate account separati da quelli che utilizzate abitualmente per la posta elettronica.

Evitate di comunicare personalmente con noi via e-mail, telefono o social media.

Chi indaga su una fuga di notizie potrebbe essere in grado di scoprirvi.

Non dite a nessuno che siete una fonte”.

E così con una manciata di righe Concita cestina “cinema specchio di mondo“, fotte Hollywood e mette nel sacco Cia, Fbi, Mossad messi insieme: non è un fenomeno?

