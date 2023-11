“ILARY BLASI CI REGALA LA SUA VERSIONE DELLA STORIA CHE A ROMA TUTTI CONOSCEVANO, SVELATA A SUO TEMPO DA DAGOSPIA” – ALDO GRASSO SPERNACCHIA IL DOCUFILM “UNICA”: "PER CHI NON SI APPASSIONA A TRAME DI CORNA E DI TRIANGOLI, SAREBBE NOIOSO SE NON CI FOSSE UN LATO COMMEDIA ALL’ITALIANA CHE TRASFORMA IL TUTTO IN UN FOTOROMANZO: LE FRIGNATE DI ILARY, L’AVVENTUROSO RITROVAMENTO DELLE BORSE SEQUESTRATE DA TOTTI, L’INVESTIGATORE CHE SI FA “SGAMARE”. NETFLIX PUNTA SUL POPOLO SOCIAL, MA…” - VIDEO

Estratto dell’articolo di Aldo Grasso per il “Corriere della Sera”

Nel docufilm Netflix su Ilary Blasi, Unica , ci sono due domande inquietanti che richiederebbero immediata risposta. Anzi tre domande. […] A un certo punto Ilary si chiede: «A chi credo? Ai giornalisti o a mio marito?». Veda lei. La seconda è un’intricata storia di un caffè preso — con la complicità di Alessia, la sua parrucchiera nonché confidente e amica del cuore — con un misterioso personaggio milanese in casa di lui: è stato solo un caffè? La terza me la tengo per dopo.

Ilary, che in tv ci vive, si è affidata a Tommaso Deboni (il regista di Mucho Mas sulla vita di Gianluca Vacchi) per regalarci la sua versione «della storia che a Roma tutti conoscevano», svelata a suo tempo da Dagospia.

Per chi non si appassiona particolarmente a trame di corna e di triangoli, Unica sarebbe abbastanza noioso e prevedibile se non ci fosse un lato «commedia all’italiana» che trasforma il tutto in un gustoso fotoromanzo: le frignate di Ilary, le sorelle, la mamma, la cugina acquisita, la parrucchiera (tutte fatte con lo stesso stampo, queste similferragni del quartiere Eur), l’avventuroso ritrovamento delle borse sequestrate da Totti (Ilary non ci dormiva la notte), l’investigatore che si fa «sgamare», le frasi famose («A volte si è detto troppo. A volte si è detto poco.

A volte si è detto sbagliato»), le battute e le risate improvvise di Ilary cui, evidentemente, la parte della fedifraga non garba punto. Quando Ilary ha sposato Francesco Totti, il «numero dieci» era ancora il re di Roma. Adesso è un pensionato in cerca di identità, mentre lei, novella Lady Diana de noantri, è protagonista della tv e della pubblicità: avrà pure il diritto di prendersi un caffè con un uomo misterioso. Terza domanda, infine: Netflix punta sulla tv generalista e sul «popolo dei social», quando c’è chi lo sa fare meglio. Perché?

