Estratto dell’articolo di Selvaggia Lucarelli per “Il Fatto Quotidiano”

Ilary Blasi è indubbiamente UNICA: è riuscita a vendere a Netflix un documentario sul nulla, a trasformare in prodotto da piattaforma una rocambolesca storiella di corna. Una storia in cui non ci sono notizie, ma solo un tragicomico desiderio di riscatto.

Perché forse non si è capito, ma il senso di tutto è in una frase buttata lì a scappare via, tra un aneddoto e l’altro. È quando Ilary, dopo aver raccontato della scoperta di Francesco a cena a casa dell’altra, dice: “La sera prima mi aveva cercata sessualmente e io non avevo voluto”.

Bisogna partire da qui per comprendere il vero intento di questa operazione che non è zittire i pettegolezzi, ma è assestare pochi colpi, con la stessa mira con cui Totti tirava i rigori. Raccontando che Totti voleva fare l’amore con lei mentre stava già con l’amante, Ilary ha consumato la sua vendetta.

Ha ricordato a lui quanto è ambiguo e a lei, Noemi, quanto il suo ex sia disonesto con le donne della sua vita. Per il resto, il documentario è un prodotto modesto, un’ora e 20 di auto gossip in cui Ilary frigna col look “Amber Heard nel processo Depp”, ovvero camicetta bianca, niente gioielli, poco trucco, smalto trasparente, insomma, modello “so’ ’na ragazza semplisce”.

Certo, è sempre Ilary e Ilary è simpatica, per cui non mancano le battute e i momenti di autoironia, ma l’operazione divorce washing è evidente. Si parte dai famosi messaggi tra Ilary e la sua amica Alessia, quelli che fecero arrabbiare Totti. […]

Comunque, eravamo rimaste all’amica parrucchiera e non è una cosa da poco, perché l’amicizia tra vip e parrucchieri/truccatori è una specie di topos relazionale: quando non ti fidi più di nessuno, quando la realtà intorno a te è inevitabilmente alterata dal successo, le uniche persone con cui puoi parlare ancora di capelli unti e palpebre calanti sono loro.

O i familiari, e infatti nel documentario appaiono la madre di Ilary – una inattesa figura bon ton, una specie di ministro Roccella con cucina a isola – e le sorelle Silvia e Melory che sono un po’ la versione romana delle sorelle Ferragni, solo che queste sembrano simpatiche e hanno l’aria di possedere anche qualche tuta Decathlon nell’armadio. […]

Insomma, la vita di Ilary che è un qualunque film di Vanzina, lei che dal quartiere Portuense finisce nella villa lussuosa all’Eur e il marito calciatore, che alla fine si innamora della ragazza di Roma Nord. Non manca la parentesi sui famosi Rolex e sulle borse e le scarpe che Totti le aveva nascosto e che Ilary ritrova in casa, dopo giorni di ricerche tra controsoffitti e intercapedini.

E in fondo questo è un passaggio interessante perché un povero capisce finalmente cos’è la vera ricchezza, e cioè poter nascondere scarpe e borse dell’ex coniuge nella stessa casa in cui vive l’ex coniuge. Io, giorni fa, ho nascosto a mio figlio una canna che gli avevo trovato nello zaino, dopo cinque minuti l’ha ritrovata e se l’è pure ripresa.

C’è anche lo slancio femminista, Ilary racconta che il patriarca Totti le ha chiesto di rinunciare al lavoro e ai social per rimanere con lui e lei dice no. Un passaggio che fornisce un indizio allo spettatore sull’idea che ha Ilary a proposito della vera ragione della fine del matrimonio: la fine della carriera da calciatore è stata una sorta di giro di boa nel loro rapporto.

Lei inizia a decollare nella professione e lui all’inizio se ne sta a casa, depresso, a riguardare in tv il suo addio all’Olimpico. Lui va incontro al suo destino inevitabile, quello dello sportivo finito, e gli manca tutto, perfino l’odore dell’erba allo stadio.

Non lo dice Ilary, ma lo lascia intendere: io sono andata avanti, lui è rimasto lì. E sarebbe tutto anche malinconicamente interessante se Unica spiegasse anche il perché una donna così famosa, così esposta, così felice nel matrimonio, andasse a prendere un caffè a casa di uno sconosciuto che pareva figo su Instagram o qualcosa sul dopo, perché il dopo è Totti che va via di casa – è vero – ma anche lei che inizia subito una nuova, fortunata relazione.

Invece niente, e quindi Unica forse si chiama Unica perché la narrazione è unica – sembro Capezzone, lo so – e non c’è spazio per sfumature in cui Ilary sia un po’ meno santa e un po’ più Ilary, che poi è la Ilary che piace a noi. Insomma, come dice il tassista nel documentario, “tutti a Roma sapevano che a Totti piacevano due cose, e cioè i maritozzi con la panna e le donne”. Ora sappiamo tutti che a Ilary piacciono tre cose: le borse, le scarpe e le agiografie.

