Riceviamo e pubblichiamo:

Caro Dago,

in nome e per conto della Signora Ilary Blasi, Ti indico quanto segue.

Quest’oggi hai ripubblicato l’intervista che risulta rilasciata dal Signor Ezio Denti al settimanale “Nuovo”, nella quale si afferma che la mia Assistita lo avrebbe ingaggiato, nel mese di aprile 2022, per effettuare indagini sul Signor Francesco Totti.

La notizia è semplicemente falsa.

Ilary Blasi, infatti:

- non ha mai avuto rapporti con il Signor Denti;

- non ha mai incontrato il Signor Denti per conferirgli un incarico;

- non ha mai incaricato il Signor Denti, tantomeno per effettuare quanto lo stesso indica nell’intervista;

- non ha mai pagato 75mila euro per effettuare investigazioni sul marito.

Il Signor Denti è già stato diffidato dall’accostare la propria attività professionale al nome della Signora Blasi.

Si tratta, in sostanza, dell’ennesima fake news, probabilmente diffusa con il fine di profittare indebitamente del risalto mediatico della vicenda.

Confido nella tempestiva pubblicazione di questa mia comunicazione, da valere anche come rettifica.

Un caro saluto.

Avv. Alessandro Simeone

Giovanna Cavalli per roma.corriere.it

Soltanto lei saprà se sono stati soldi ben spesi. Ilary Blasi avrebbe pagato 75 mila euro per assoldare l’investigatore privato che per tre mesi ha spiato, pedinato e fotografato Francesco Totti. Per raccogliere le prove del tradimento dell’ormai ex marito con Noemi Bocchi.

Lo racconta lo stesso detective, ovvero Ezio Denti, 64 anni, consulente in molti processi penali, uno specialista del settore («Fui ingaggiato otto anni fa anche da Alena Seredova per “stanare” Gigi Buffon con Ilaria D’Amico e fui proprio io a scattare le immagini compromettenti») in un’intervista al settimanale Nuovo. Spiegando che la parcella comprendeva l’uso «di una strumentazione sofisticata: Gps, camere a infrarossi, auto e moto civetta, droni e soprattutto ore e ore di lavoro».

L’incarico è durato dal 22 aprile a fine luglio. Il primo incontro con Ilary sarebbe avvenuto in un albergo romano, di pomeriggio, davanti a un bicchiere di vino rosso.

E uno dei messaggi che il campione giallorosso ha trovato sul cellulare della conduttrice dell’Isola dei Famosi - «Sono arrivato, ti aspetto in hotel» - era proprio di Denti, non di un presunto spasimante. Il segugio si è messo dunque alle calcagna di Francesco, appostandosi nei punti giusti, aiutato dalla tecnologia più moderna. Però niente cimici. «Quelle possono essere posizionate soltanto dalla Polizia Giudiziaria o su mandato di una magistrato».

Il Gps sull’auto di Totti quello invece lo 007 ce l’ha piazzato. «All’esterno, come sempre, quando dobbiamo seguire gli spostamenti di un marito fedifrago». Denti, con la sua decennale esperienza su traditi e traditori, valuta pure la somiglianza evidente che c’è tra Ilary e Noemi. Un classico, a quanto pare. «Succede, soprattutto se non si tratta di un’avventura. Nel caso di Totti mi sento di dire che è ancora innamorato della moglie. Penso che abbia intrecciato un’altra relazione perché sentiva che con Ilary ormai si era rotto qualcosa».

Francesco Totti, da quanto ha raccontato nella celebre intervista al Corriere, non si è accorto di nulla. L’ha appreso soltanto dopo, da amici. Non tutti però sarebbero stati sinceri con lui. Una delle persone della sua cerchia ristretta, pur sapendo dell’investigatore privato assoldato da Ilary, non gliene ha parlato. Quando l’ha scoperto, il Capitano si è sentito tradito. Ormai però la rabbia si è placata.

Nel frattempo l’ex 10 giallorosso è uscito allo scoperto con Noemi Bocchi. Prima al party per il suo compleanno all’Isola del Pescatore di Santa Severa, poi a cena da Assunta Madre in via Giulia. Il fidanzamento ufficiale è certificato da due sfavillanti anelli gemelli d’oro bianco e diamanti che entrambi portano all’anulare della mano sinistra.

E mercoledì sera (e notte) Francesco era al Jerò Restaurant di Ponte Milvio a fare baldoria con lei e con gli amici di sempre: Giancarlo Pantano, Enzo Appolloni, Alex Nuccetelli e Emanuele Maurizi. Il cantante Gianluigi Lembo - quello dell’Anima e Core di Capri - gli ha dedicato «Ti amo» di Umberto Tozzi, «Tristezza per favore vai via» (con Totti che agita un fuocherello d’artificio acceso verso Noemi, in miniabito nero scollatissimo) e soprattutto l’emozionante «Grazie Roma», intonata con un coro collettivo come allo stadio.

Purtroppo, a smorzare l’euforia, resta la prospettiva poco rasserenante di una lunga e litigiosa causa di separazione Totti-Blasi, che a giorni approderà in tribunale. Già venerdì 14 ci sarà un primo round davanti al giudice civile che dovrà decidere sulla restituzione di borsette, scarpe (100 paia), cinte, gioielli, insomma l’intera cabina armadio della villa all’Eur, che Ilary pretende con la massima urgenza, sostenendo che sia stato Francesco a portare via tutto.

E già che c’è reclama la Smart argento - la stessa con cui ha preso la multa in centro mentre girava il video davanti alla boutique Rolex di via Condotti - benché intestata all’ex marito. Totti, a quel punto, chiederà conto della sorte dei suoi Rolex - una collezione dal valore assai più sostanzioso - che, come ha dichiarato nell’intervista, sarebbero stati sottratti dalla cassetta di sicurezza della banca da Ilary e da suo padre Roberto. Un’anteprima della guerra sugli alimenti. In cui forse Ilary gli metterà in conto anche i 75 mila euro spesi per l’investigatore privato.

