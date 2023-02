23 feb 2023 17:49

“IMBARAZZANTI PER SCIATTERIA” – FRANCO CORDELLI DEMOLISCE LO SPETTACOLO TEATRALE IN CUI ELENA SOFIA RICCI RECITA CON GABRIELE ANAGNI, IL GIOVANE COLLEGA CHE, COME DANDOLO RIVELATO SU "OGGI", LE È STATO, E LE È TUTTORA, MOLTO VICINO DOPO LA FINE DEL MATRIMONIO: “LUI SEMBRA IN SCENA PER CASO. LEI NON PRONUNCIA UNA SILLABA CHE ABBIA UNA QUALCHE CREDIBILITÀ O TRASMETTA UNA QUALCHE EMOZIONE”