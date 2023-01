“IMMAGINO DI ESSERE PIÙ SIMILE A WILL DI QUANTO PENSASSI!” – NOAH SCHNAPP, L’ATTORE CHE INTERPRETA WILL BYERS IN “STRANGER THINGS”, HA FATTO COMING OUT SU TIKTOK, RIVELANDO DI ESSERE GAY! SCHNAPP AVEVA GIÀ CONFERMATO L'OMOSESSUALITÀ DEL SUO PERSONAGGIO NELLA SERIE NETFLIX – “QUANDO L’HO DETTO AI MIEI AMICI E FAMILIARI, DOPO AVER MANTENUTO IL SEGRETO PER 18 ANNI, PER PAURA, MI HANNO RISPOSTO…” – VIDEO

Andrea Francesco Berni per www.badtaste.it

il coming out di noah schnapp su tiktok

Noah Schnapp, interprete di Will Byers in Stranger Things, ha fatto ufficialmente coming out attraverso un video TikTok, svelando di essere gay. Schnapp aveva già confermato, in un’intervista a luglio, che il suo personaggio in Stranger Things è gay e che nella quarta stagione della serie inizia a provare in maniera evidente dei sentimenti per Mike Wheeler (Finn Wolfhard).

Nella didascalia del video pubblicato su TikTok Schnapp ha menzionato proprio Will, scrivendo “immagino di essere più simile a Will di quanto pensassi!”, e in sovraimpressione ha scritto:

Quando ho finalmente detto ai miei amici e famigliari di essere gay, dopo aver mantenuto questo segreto per 18 anni per paura, e tutti loro mi hanno risposto: “Lo sapevamo già”.

Inutile dire che pochi minuti dopo la pubblicazione del video su TikTok, Schnapp è diventato trending su Twitter: tantissimi i commenti dei fan, alcuni dei quali ironici in maniera simile allo stesso video dell’attore.

