Estratto dell’articolo di Paolo Travisi per www.leggo.it

Anche un religioso, molto attivo sui social, per parlare con i fedeli, ma anche con chi la pensa diversamente, si è occupato di Chiara Ferragni al Festival di Sanremo. Ma Don Claudio Centa, parroco nella piccola comunità montana di Pez, in provincia di Belluno, ha citato l'influencer per una ragione diversa dalle solite e più comuni: l'astinenza dal sesso.

Si perché su Twitter, scrive Don Claudio: «Internet invaso dalle foto della Ferragni. Una la salvo e me la stampo: sarà il miglior rimedio per far sparire all’istante, quando sopraggiungono, le tentazioni della carne», si legge su Il Gazzettino.

Il riferimento è probabilmente al vestito indossato durante la prima serata di Sanremo, martedì 7 febbraio, che riproduce il corpo nudo di Chiara Ferragni […]

Al tweet di un utente che posta un fotomontaggio di Ferragni che indossa un involtino di carne, e scrive «Nutrirsi non è peccaminoso», il sacerdote replica: «E' la volta che divento vegeteriano», sottolineando di nuovo il suo non apprezzamento per la scelta dell'influencer.

Ed ancora: «Si può usare anche per gli esorcismi». […]