13 feb 2024 16:33

“IO ALLA CONDUZIONE DI SANREMO? NON SO’ CAPACE. IL FESTIVAL È UNA COSA ENORME. NON SAPREI DOVE METTERE LE MANI” - SABRINA FERILLI TORNA IN UNA FICTION RAI NEI PANNI DI “GLORIA”E PARLA DI SANREMO: “IL CLIMA ALL’ARISTON ERA STRAORDINARIO, AMADEUS È PREPARATISSIMO, SA GESTIRE, INTRATTENERE, TI LASCIA SPAZIO. NON SO CHI SIA IL PAZZO CHE LO FARÀ IL PROSSIMO ANNO” – POI ESCLUDE DI PASSARE DIETRO LA MACCHINA DA PRESA COME PAOLA CORTELLESI: "NON NE SAREI CAPACE" - VIDEO