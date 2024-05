“IO E LUDOVICA DI GRESY CI SIAMO SENTITI E ABBIAMO RISO DI TUTTE QUESTE COSE CHE SONO USCITE” – FEDEZ, A “LA ZANZARA”, PARLA DEL SUO PRESUNTO FLIRT IN DISCOTECA CON LA 20ENNE CHE SEMBREREBBE AVERGLI RIFILATO UN “DUE DI PICCHE”. IL RAPPER LE AVEVA PROPOSTO DI “SPOSTARSI”, MA LEI HA DETTO NO E SE N’E’ ANDATA – L’ATTACCO AL CODACONS E AL SUO EX COMPAGNO DI PODCAST LUIS SAL, CON CUI HA SCAZZATO: “MUSCHIO SELVAGGIO ERA MEGLIO PRIMA O MEGLIO ADESSO?” - VIDEO

Fedez e Ludovica Di Gresy sono stati paparazzati qualche giorno fa al release party del nuovo disco del rapper Capo Plaza. Nel locale di Milano dove si stava festeggiando l'ultima uscita discografica, i due sono stati visti mentre chiacchieravano appartati e, nel video virale che circola su TikTok, il cantante ha detto alla modella: «Ci spostiamo?».

Sul web, tutti hanno subito urlato al "nuovo flirt" o alla "nuova coppia" e il presunto scoop è uscito mentre Chiara Ferragni era in vacanza a Los Angeles insieme ai suoi amici di sempre […]

Fedez ha fatto irruzione nello studio radiofonico di Roma de "La Zanzara" dove i padroni di casa Giuseppe Cruciani e David Parenzo stavano conducendo una delle loro movimentate interviste. Per prima cosa, i giornalisti si sono rivolti al rapper chiedendogli un commento sul processo in corso contro il Codacons: «Io sono cintura nera di querele, il processo comunque non è ancora terminato».

Ma veniamo alle cose serie, a un certo punto, Cruciani ha chiesto a Fedez: «Mi può parlare di questa signorina che compare sempre accanto al suo nome sui giornali?». Il rapper, quindi, ha spiegato la situazione con Ludovica Di Gresy: «Io e lei ci siamo sentiti e abbiamo riso di tutte queste cose che sono uscite. Basta» ha eclissato il cantante. […]

Nella giornata di ieri, Fedez era a Roma per l'udienza che lo vedeva imputato per l'accusa di calunnia ai danni del Codacons, ennesimo capitolo della saga tra il rapper e l'associazione dei consumatori conclusasi con un ‘non luogo a procedere', quindi col proscioglimento dell'artista. Fedez, a sorpresa, è stato ospite a La Zanzara, il programma di Radio24 condotto da Giuseppe Cruciani e David Parenzo per commentare la notizia.

Nel corso dell'intervento anche una durissima frecciata di Fedez a Luis Sal: "Te la faccio io la domanda su Muschio Selvaggio. Secondo te Muschio Selvaggio era meglio prima o meglio adesso?". […]

Cruciani: “La domanda è inappropriata perché c'è un conflitto d'interessi tuo, ma è ovvio che era meglio prima. Adesso non se po' vedè, ma non lo seguo. Prima uscivano spezzoni, ma ancora va in onda? Io non ho nulla contro Luis Sal, tu mi hai fatto la domanda per parlare male di Luis Sal.”

Sulla notizia del proscioglimento di Fedez dalle accuse di Codacons, Cruciani chiede: "Perché fate perdere tempo alla giustizia italiana?". La replica di Fedez: "È una tecnica delle persone: ti fanno 800 cause e ti portano allo sfinimento. Se non ti puoi permettere gli avvocati, alla fine cedi. Per l'undicesima volta, ho avuto ragione io contro il Codacons".

"Vuoi promettere che non quereli più nessuno?", chiede Cruciani e Fedez: "Ma chi ho querelato? Ho vinto una querela con Filippo Facci, con cui sono in buoni rapporti, poi non ho mai querelato nessuno. Sono io che ho la cintura nera di querele".

