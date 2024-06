“IO E MIA MADRE WANNA MARCHI VIVIAMO NEL LUSSO BEVENDO CHAMPAGNE E MANGIANDO CAVIALE” – STEFANIA NOBILE A “GENTE” PARLA DELLA SUA NUOVA VITA TRA MILANO E L'ALBANIA CON LA MADRE DOPO AVER SCONTATO LA CONDANNA PER BANCAROTTA FRAUDOLENTA E ASSOCIAZIONE A DELINQUERE FINALIZZATA ALLA TRUFFA – “VORREI RIVEDERE WANNA MARCHI IN TELEVISIONE. QUELLO È IL SUO POSTO. MA LA TV DI ADESSO, COSÌ DISFATTISTA E FALSA È PESSIMA”

Estratti da open.online

stefania nobile wanna marchi

Wanna Marchi e sua figlia Stefania Nobile non sono mai state meglio: dopo il successo televisivo esploso tra gli anni Ottanta e Novanta, e scontata la condanna per bancarotta fraudolenta, truffa aggravata e associazione a delinquere finalizzata alla truffa, l’accoppiata sembra aver ritrovato l’equilibrio.

Anzi, appare in splendida forma: in un’intervista per il settimanale Gente, le donne sono fotografate a bordo di una Lamborghini Urus del valore di 250mila euro. L’espressione di uno stile di vita sopra le righe, che hanno ritrovato una volta riacquistata la libertà, nel 2015.

«È la stessa vita che facevamo all’epoca del processo. Insieme a Davide Lacerenza, mio compagno di allora», ha spiegato Nobile alla rivista. «Avevamo investito nella ristorazione e in alcuni locali tra Milano e l’Albania. E continuo a portare avanti queste attività. Mia mamma sta con me anche perché i clienti vogliono al tavolo Wanna Marchi: amano e desiderano ascoltare i suoi racconti». E ancora: «Noi viviamo nel lusso: bevendo champagne! Tutte le sere beviamo bottiglie pazzesche che ci offrono i clienti dei locali, mangiamo caviale e facciamo una vita bellissima, ma non spendiamo niente».

«Io sono una dipendente del mio ex compagno. Ho uno stipendio buono. Prima guadagnavo miliardi ma non avevamo il tempo di spenderli. Oggi non guadagniamo le stesse cifre, ma abbiamo imparato a goderci la vita», ha aggiunto. Seppur soddisfatta, Nobile sembra avere ancora qualche sogno da realizzare: «Vorrei rivedere mia madre in televisione. Quello è il suo posto. In un talk in cui raccontare storie di persone come noi, che sono cadute e si sono rialzate. La tv di adesso, così disfattista e falsa è pessima». Ma non è il suo unico desiderio: «Mi piacerebbe avere un parrucchiere personale da portarmi sempre dietro (...)

