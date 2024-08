27 ago 2024 15:46

“IO NON CONOSCO ARIANNA MELONI” – STEFANO DE MARTINO SI SMARCA, PER L’ENNESIMA VOLTA, DALLA SORELLA D’ITALIA - IL RAMPANTE 34ENNE DI TORRE ANNUNZIATA, DOPO UN’INFANZIA PASSATA TRA “CLAN E SPACCIO ALL’ARIA APERTA”, COME DANDOLO-RIVELATO HA FIRMATO UN MAXI-CONTRATTO CON LA RAI DA 8 MILIONI DI EURO PER 4 ANNI DI ESCLUSIVA – GIUSEPPE CANDELA E LA CONFERENZA STAMPA "INUTILE": "I COLLEGHI HANNO EVITATO DOMANDE SUL MEGACOMPENSO, SUL CASO CASSINI ECC... MEGLIO NON RISCHIARE"