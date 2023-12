“IO NON PORTO MAI LE MUTANDE!” - LA SMUTANDATA IN QUESTIONE È ANGEL YOUNGS, 22 ANNI, DEL TEXAS, PORNO ATTRICE DA POCO PIÙ DI DUE ANNI - BARBARA COSTA: “PRIMA DEL PORNO, ANGEL FACEVA LA BALLERINA ESOTICA, CHE PER LEI STA PER STRIPPER. SI SPOGLIAVA. E CHE ANGEL YOUNGS OGGI DETENGA IL CORPO TRA I PIÙ MICIDIALI DEL PORNO, CHI LO NEGA? I FAN SONO IPNOTIZZATI, E STORDITI DALLE SUE TETTE, LE QUALI PER IL LORO VIGORE, FORMA E DIMENSIONE, LA CATAPULTANO SU IN CLASSIFICA DEI SENI PIÙ FLORIDI DEL SETTORE…”

Barbara Costa per Dagospia

“Io non porto mai le mutande!”. Non le piace, non le indossa, ci sta scomoda, sono una perdita di tempo? Di certo non le facilitano il mestiere perché la smutandata in questione è Angel Youngs, 22 anni, del Texas, porno attrice da poco più di anni due. E non le facilitano il mestiere perché, nel porno che fa, quello più cliccato, il gonzo tutto sesso, anale, vaginale, orale, etero, lesbico, a due, di più, a più sc*piamo e meglio stiamo, a non portare le mutande… sono gli uomini, e non le donne!

La mutanda – slip e boxer o tanga o più string – nel porno comunemente è lui, a farne a meno, e a sguainare il suo arnese, durissimo e in tiro, fuori dai pantaloni, solerte al soddisfacimento generale. Invece, questa ragazza, poche storie: nel suo privato sta vulva e chiappe al vento, come vuole lei, ma sul set, le mutande ce le ha. Ce le deve avere.

Nel porno mica è lei, a stabilirlo, se velarsi o no terga e p*ssera, bensì chi ha animo di guardarla. È il porno spettatore medio che con le mutandine femminili ci si ingrifa, che le mutande femminili le esige, che non ci si diverte a smanacciarsi come quando vede la pornostar scelta che se le cala provocandogli sconquassi onanistici devastanti.

E che Angel Youngs oggi detenga “il corpo tra i più micidiali” del porno, chi lo nega? I pornomani di giorno in giorno ingrossano le fila delle porno fan base che Angel Youngs la seguono, e non si perdono una sua video uscita. Fan fin dal principio ipnotizzati, e storditi, e da che? Tette, tette, tette, “sono semplicemente wow!”, le quali per il loro vigore, e forma e dimensione, catapultano Angel Youngs su in classifica dei seni più floridi del porno. L’occhio porno fan è aguzzo e è pretenzioso: sapete cosa ammira spassionato del rigoglio mammario di Angel? Il “modo in cui i seni pendono”, e la forma “bellissima delle sue areole”, e il colore dei suoi capezzoli, “come ciliegia schiacciata, zuccherosi”!!!

Di Angel Youngs sappiamo poco, lei nelle interviste chiacchiera di niente, ripete sempre la sua idiosincrasia agli slip. È ridarella ed entusiasta. Visti i tempi, si è scelta un personaggio top. Intercetta chi la cerca, per un sano veloce svuotamento, per poi ricominciare a sbattersi con le rogne quotidiane. Da applausi. Prima del porno, Angel faceva la ballerina esotica, che per lei sta per stripper. Si spogliava, mutande a parte.

La sua insofferenza nei confronti del virginale indumento è in qualche modo alleggerita dalla sua forte esaltazione per il paracadutismo. Insieme al porno gossip che la tallona per i flirt che intrattiene con vari colleghi porno attori, ma fuori dal set, e al fatto che, lontano dai set, Angel non sia “affatto femminile, mi vesto male, zero tacchi, e non mi trucco”, di questa spudorata signorina non posso dirvi altro. Meglio di me parlano i suoi fan, che riempiono le porno chat di post amorosi, “al mio caz*o piaci davvero”, “sei più sexy ogni volta che ti vedo”, “ti sogno”, “sei rinfrescante e positiva”, “a far l’anale inverso sei la numero uno”.

Alcuni fan poco apprezzano che Angel Youngs si leghi a contratto a singoli studios, per porno girati in serie, con partner stabiliti. La vorrebbero più libera di porno fare, e sperimentare. Ma è indomita ambizione delle porno attrici firmare e darsi in esclusiva. Il loro guadagno economico è maggiore, e impareggiabile. Angel Youngs ha sette nomination ai prossimi Oscar del Porno, che saranno assegnati il 27 gennaio. È in nomination anche come Miglior Attrice, la statuetta più importante. Non male, in soli due anni. Lo smutandamento se non a germi, a fortuna, rafforza.

