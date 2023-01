“IO QUESTA SONO”; "NA FREGNA!" – VI MANCAVANO LE PERFORMANCE OSÉ SU INSTAGRAM DI ORNELLONA MUTI E NAIKE RIVELLI? ECCOVI SERVITI: L’ATTRICE (PER MANCANZA DI POSE) SI TROVA CASUALMENTE IN MUTANDE E REGGISENO IN CASA, MENTRE SI TRUCCA, E VIENE RIPRESA DALLA FIGLIA, CHE LE CHIEDE: “HAI PAURA CHE TI FANNO DEL BODYSHAMING” . RISPOSTA: “NON HO PAURA DI QUELLO CHE DICONO"; "LO SO AMORE, TU NON SEI COME..." - VIDEO

ornella muti in mutande e reggiseno ripresa dalla figlia naike rivelli 11

Per Ornella Muti il tempo non passa e lo dimostra con un video su Instagram. Qui l'attrice, all'anagrafe Francesca Romana Rivelli, si mostra in intimo con un fisico pazzesco. A quasi 68 anni, che compirà il prossimo 9 marzo, la Muti rimane protagonista dello spettacolo italiano. "Siate sicure di ciò che siete e fregatevene del giudizio altrui", tuona nel filmato per poi proseguire: "Non me ne frega niente del bodyshaming, non ho paura di quello che dicono, io questa sono, piaccio o non piaccio".

Parole che trovano d'accordo la figlia Naike: "Brava la mamma! È questo l’atteggiamento. Non si può piacere a tutti! L’importante è piacere a se stessi". Dietro al suo fisico perfetto, c'è senza dubbio l'alimentazione sana. Motivo al centro anche di un'aspra critica a Chiara Ferragni: "L’anno prossimo con Amadeus ci sarà Chiara Ferragni, una grande influencer che ha sbattuto la foto del figlio sulle barrette Kinder".

ornella muti in mutande e reggiseno ripresa dalla figlia naike rivelli 2

E ancora: "Quale madre vorrebbe vedere i suoi figli crescere con merendine e Coca Cola? Eppure è cosi. Mia nonna, napoletana, mi faceva mangiare pane raffermo con olio e pomodorini e mi pare di essere venuta su bene. Mangio sano, sono vegetariana, mi curo da sempre con prodotti naturali e faccio sport".

