“IO RACCOMANDATA DA BRIATORE? MA PER FAVORE” – ELISABETTA GREGORACI TORNA A FRIGNARE A “OGGI”: “IL MIO EX MARITO NON SAPEVA NEMMENO DELL’ESISTENZA DEL PROGRAMMA. È DA QUANDO HO VENT’ANNI CHE SUBISCO PUNTURE DI SPILLO. IN TUTTA QUESTA STORIA VEDO ANCHE UNA FORMA DI MASCHILISMO”. POI ESAGERA: “SE VADO A CONDURRE UN PROGRAMMA È PERCHÉ SONO BRAVA. PERCHÉ FACCIO ASCOLTI…” (VEDIAMO...)

Anteprima da "Oggi"

flavio briatore ed elisabetta gregoraci

In un’intervista a OGGI, in edicola da domani, Elisabetta Gregoraci risponde a chi insinua che l’ex marito possa aver favorito il suo ritorno in tv, con la conduzione di “Mad in Italy”: «Ma per favore. Il mio ex marito non sapeva nemmeno dell’esistenza del programma. Non gliene avevo parlato io, non gliene aveva parlato nessun altro…

È da quando ho vent’anni che subisco punture di spillo, mi piacerebbe farle provare a chi scrive certe cose… Fosse solo la falsità. È che in tutta questa storia vedo anche qualcos’altro, che non riesco più a sopportare, una forma di maschilismo». E aggiunge: «Se vado a condurre un programma televisivo non è merito di Briatore.

elisabetta gregoraci e flavio briatore

È perché sono brava. Perché faccio ascolti. Perché sono vent’anni che vado in scena, ho condotto per anni Made in Sud e Battiti che sono stati dei successi. Il gruppo di lavoro di Made in Italy è lo stesso di Made in Sud. Sanno come lavoro, mi conoscono, mi apprezzano e mi hanno voluto con loro. Tutto il resto è fuffa».

