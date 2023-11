“IO SONO DELICATA, FRAGILE, HO VISSUTO GRANDI DOLORI, DEVO ESSERE TRATTATA COME UN FIORE” – A "BALLANDO" CARLOTTA MANTOVAN, VEDOVA DI FABRIZIO FRIZZI, ATTACCA LA GIURIA CHE AVEVANO DEFINITO LE SUE ESIBIZIONI DANZERECCE COME “STERILI”, “FREDDE”, “FALSE” - FABIO CANINO: “TUTTI ABBIAMO AVUTO GRANDI DOLORI MA DICO CHE È INGIUSTO SE TI DOVESSIMO TRATTARE DIVERSAMENTE DAGLI ALTRI”. CAROLYN SMITH HA AGGIUNTO: “MI DISPIACE PER LE PAROLE CHE HO SENTITO, IN 59 ANNI MAI HO ESPRESSO UN GIUDIZIO A LIVELLO PERSONALE. IL MIO È…”

Estratto da liberoquotidiano.it

Discussione accesa a Ballando con le Stelle tra Carlotta Manotvan e i giudici del talent di Rai 1. La vedova di Fabrizio Frizzi ha contestato i giudizi ricevuti, dicendo che alcune espressioni usate nelle puntate precedenti l’avrebbero ferita. Il tutto sempre in riferimento alle sue esibizioni con Moreno Porcu. A non piacerle parole come “sterile”, “fredda”, “falsa”. I giudici, però, hanno spiegato che il riferimento era solo ed esclusivamente al suo modo un po’ goffo di ballare.

"Io sono delicata, fragile, ho vissuto grandi dolori, devo essere trattata come un fiore – ha detto Mantovan ai giudici – non mi possono essere dette parole come ad altre persone più strutturate di me”. “I giudici mi hanno detto che sono sterile, fredda, gelida e falsa, una cosa scioccante. (...)

Fabio Canino allora le ha detto: “Tutti abbiamo avuto grandi dolori ma dico che è ingiusto se ti dovessimo trattare diversamente dagli altri, non devi pensare questo. Parlo a nome di tutti”. Carolyn Smith ha aggiunto: “Mi dispiace per le parole che ho sentito, in 59 anni mai ho espresso un giudizio a livello personale. Quando ti ho detto sterile era per dire che eri stata perfetta ma a volte ci vuole un po' più di emozione. Quando ti ho detto ‘finta’ era per dire che il tuo braccio rivolto al pubblico non era un gesto sincero, il mio è un giudizio tecnico. So che cosa voglia dire stare in un’aula e allenarsi per ore e ore, molto più delle tue otto, e lavorare molto. Stai facendo una gara di ballo, è ovvio che vengano espressi dei giudizi, Moreno poteva anche spiegarti questa cosa”.

