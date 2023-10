29 ott 2023 16:59

“IO SONO STATO IN SIRIA A SUPPORTARE I CURDI. TU CHE CAZZO FAI?” – ZEROCALCARE CON LA SOLITA ELEGANZA SE LA PRENDE CON IL VICEDIRETTORE DEL “FOGLIO”, MAURIZIO CRIPPA, CHE AVEVA ACCOSTATO LA SCELTA DEL FUMETTARO DI NON ANDARE A LUCCA E LA MORTE DI ARMITA GERAVAND IN IRAN. COME A DIRE: CHI APPOGGIA I PALESTINESI APPOGGIA IL REGIME DI TEHERAN (E HAMAS), E IL DISEGNATORE REPLICA: “RISPONDO SOLO A UNO SCEMO A CAMPIONE” – POI QUALCUNO GLI FA NOTARE CHE ISRAELE È STATO L’UNICO PAESE AL MONDO A RICONOSCERE IL REFERENDUM DEI CURDI IRACHENI. E LUI, A QUELLO, NON RISPONDE...