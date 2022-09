28 set 2022 14:37

“GLI ITALIANI NON VOGLIONO MELONI PREMIER” - IL SONDAGGIO DI NANDO PAGNONCELLI A “DIMARTEDÌ”: “UN ITALIANO SU DUE, IL 48%, DICE CHE NON SAREBBE UN BENE PER L’ITALIA VEDERE LEI A PALAZZO CHIGI. IL 39% RITIENE INVECE CHE LO SIA, IL 13% NON INDICA. CON UN’ASTENSIONE MOLTO ALTA IL 43% DEI VOTI DEL CENTRODESTRA SI TRADUCE IN UN 26% COMPLESSIVO DELLA POPOLAZIONE. E C’È UN 13% DI PERSONE CHE, ANCHE SE NON L’HA VOTATA, GIUDICA MELONI POSITIVAMENTE…”