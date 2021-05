PER “JLO” CI VUOLE BEN ALTRO. ANZI, CI VUOLE BEN AFFLECK! DOPO L’ANNULLAMENTO DELLE NOZZE CON ALEX RODRIGUEZ, JENNIFER LOPEZ SI CONSOLA CON UNO DEI SUOI EX STORICI CON CUI HA MANTENUTO UN RAPPORTO CORDIALE NEGLI ANNI - PER ADESSO, I DUE NON SONO STATI FOTOGRAFATI INSIEME, MA BEN SI È RECATO DI RECENTE NELLA MEGA VILLA DI JENNIFER IN CALIFORNIA. IL RAPPORTO SEMBRA PIÙ AMICHEVOLE CHE PASSIONALE MA… - ECCO PERCHÉ I DUE SI LASCIARONO

Da dilei.it

jennifer lopez ben affleck

Non è un mistero che Jennifer Lopez e Alex Rodriguez abbiano preferito lasciarsi: l’annullamento delle nozze tra i due è ufficiale. Secondo un’indiscrezione lanciata da Page Six, la meravigliosa artista potrebbe aver ritrovato la felicità (o quanto meno la consolazione) tra le braccia di uno dei suoi ex storici. Sì, Ben Affleck, con cui ha mantenuto un rapporto cordiale negli anni.

Alcune fonti hanno riportato a Page Six che possa esserci un ritorno di fiamma o un avvicinamento tra J.LO e Affleck. Per adesso, i due non sono stati fotografati insieme, ma Ben si è recato di recente nella mega villa di Jennifer in California. “La sicurezza della Lopez lo viene a prendere in un luogo vicino, con il suo SUV Escalade bianco”, afferma una fonte che conosce i due artisti a Page Six.

jennifer lopez ben affleck

Sembra che abbiano già trascorso parecchie ore insieme: secondo l’indiscrezione, i due si sono incontrati spesso durante l’ultima settimana. Alcune fonti sottolineano, però, che il loro legame sembra più amichevole che passionale, sebbene non ci sia nulla di ufficiale.

Stiamo parlando di una delle coppie dello Star System più famose e amate di sempre. Insieme, i due sembravano brillare e surclassare tutti. Per anni, le loro foto sono state protagoniste di famosi rotocalchi, e noi non abbiamo potuto fare altro che osservarle con occhi sognanti. Sebbene la rottura, Ben Affleck ha sempre parlato benissimo di Jennifer Lopez e non si è mai risparmiato, prodigandosi in complimenti nei suoi confronti.

jennifer lopez ben affleck

I “Bennifer” – così rinominati dai media – ci hanno fatto sospirare a lungo. Anche e soprattutto per l’enorme rispetto che è rimasto tra i due. “Mi piace molto Jennifer Lopez: è bello vederla ottenere il rispetto che merita. Lei è una donna fantastica.” All’epoca, quando ancora l’artista non aveva annullato le nozze con Alex Rodriguez, Affleck aveva augurato loro il meglio, affermando che sarebbe stata una moglie fantastica.

La rottura tra Jennifer e Ben fu dovuta a un periodo nero per lei. A causa dello stress sul lavoro, aveva iniziato a soffrire di depressione e, dopo essersi lasciata con Ben, ha dovuto lottare contro l’ombra dell’ansia per circa due anni. Adesso, però, è il momento di andare avanti e, chissà, di ritrovare un vecchio amore.

jennifer lopez jennifer lopez canta durante l inaugurazione di biden jennifer lopez 1 3 jennifer lopez 1 1 jennifer lopez 3 jennifer lopez 1 8 jennifer lopez 1 2 jennifer lopez 19 jennifer lopez 17 jennifer lopez 15 jennifer lopez 16 jennifer lopez 12 jennifer lopez 14 jennifer lopez 18 jennifer lopez 2 jennifer lopez