“JULIO IGLESIAS PER FARE COLPO MI DISSE A BRUCIAPELO: HAI I DENTI FINTI” – ALBA PARIETTI RIVELA A “STORIE DI DONNE AL BIVIO” DI MONICA SETTA CHE ANCHE SIMON LE BON CI PROVO’ CON LEI: “MA IO NON HO MAI VOLUTO CEDERE AI CAPRICCI DEGLI UOMINI" – IL NO AI 9 MILIARDI OFFERTI DA BERLUSCONI PER PASSARE A MEDIASET (“ME NE SONO PENTITA”) E IL CENTRODESTRA CHE LA VOLEVA CANDIDARE – SCHLEIN? LA VERA SINISTRA PER ME ERA BERLINGUER. È COME QUANDO VEDI SANREMO DI OGGI E PENSI A…”

(ANSA) - "Ho conosciuto Simon Le Bon un anno a Sanremo insieme ai Duran Duran. Mi vide e il suo manager venne subito a chiedermi di accettare di bere un te insieme al Royal. Ero giovane, ma me la tiravo già molto. Lo feci penare, poi al Royal ci andai, ma ero sicura che per lui sarebbe stato un capriccio. E io non ho mai voluto cedere ai capricci degli uomini". Così Alba Parietti si racconta a Storie di donne al bivio di Monica Setta, nella puntata in onda sabato 9 marzo alle 14 su Rai 2.

Simon Le Bon ma anche Julio Iglesias e gli altri suoi amori, da Stefano Bonaga a Christopher Lambert, dal principe Giuseppe Lanza di Scalea all'ultimo compagno Fabio Adami con cui esclude le nozze. "Iglesias lo conobbi a Ibiza - dice - Organizzava una cena per sole donne bionde, ma volle anche me che ero bruna. Per fare colpo mi disse a bruciapelo: hai i denti finti. Fece di tutto per conquistarmi come aveva già fatto Alain Delon. Siamo rimasti in ottimi rapporti. Iglesias è un simpatico. La gente viene beccata con la droga e lui, invece, è stato fermato recentemente in un aeroporto con valigie piene di cibo!".

Alba Parietti, il centro destra mi voleva candidare

(ANSA) - "Silvio Berlusconi mi offrì nove miliardi negli anni '90 per passare a Mediaset in esclusiva e io dissi no. Non li avevo, ma ero una donna di sinistra e ci tenevo alla mia libertà. Il mio agente di allora non si è mai ripreso e anche io me ne sono amaramente pentita, perché poi, conoscendo Silvio, compresi che non mi avrebbe mai spinta a dire o fare cose che non pensavo".

Così Alba Parietti racconta a Monica Setta a Storie di donne al bivio - nella puntata in onda sabato 9 marzo alle 14 su Rai 2 - il suo rapporto con Berlusconi e la politica. "Mi hanno offerto la candidatura praticamente solo dal centro destra - dice - Ho grande rispetto per il Pd di Elly Schlein, ma la vera sinistra per me era Berlinguer. È come quando vedi Sanremo di oggi e pensi a quando cantavano Al Bano e i grandi del passato. Il tempo corre ma la nostalgia delle cose davvero importanti resta. Giorgia Meloni? Bene per l'empowerment femminile, lei, la Shlein e anche la Von Der Leyen, ma io vorrei meno donne al potere e più diritti per le donne normali, più asili nido o maggiore equità salariale".

