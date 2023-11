“CON “THE VOICE KIDS” QUELLO CHE SCONCERTA È CONSTATARE COME L’INFANZIA STIA SCOMPARENDO” – ALDO GRASSO SI È ROTTO LE PALLE DELL’USO DEI RAGAZZINI IN TV: “OGGI I BAMBINI APPAIONO MENO INFANTILI RISPETTO ALLE ORIGINI DELLA TV, PER LINGUAGGIO, MODO DI VESTIRE E COMPORTAMENTI. SE HO SOSTENUTO CHE “IO CANTO. GENERATION” SUSCITA UN’INFINITA TRISTEZZA PERCHÉ MOSTRA BAMBINI OFFERTI COME CARICATURE DI ADULTI, QUI LA CARICATURA È ANCORA PIÙ SMACCATA…”

Com’è odiosa la tv speculare: tocca persino scrivere critiche che si assomigliano, si rispecchiano.

Se ho sostenuto che «Io canto. Generation» suscita un’infinita tristezza perché mostra bambini offerti come caricature di adulti, specie quando interpretano testi di canzoni che li costringono allo scimmiottamento, ora dovrei rincarare la dose per la seconda edizione di «The Voice Kids».

Che, da questo punto di vista, è ancora peggio: la caricatura è più smaccata. E poi il programma prevede anche la messa in scena della famiglia (tutta trepidante per l’esibizione dei pargoli, speranzosa che un giorno sfondino nello showbiz) e lo fa su Rai1, cioè sul servizio pubblico.

Non è che invoco il ritorno alla tv dei ragazzi, ci mancherebbe, dove il denominatore comune della programmazione era l’intento educativo […]

«The Voice Kids» è la versione junior del più noto talent show ed è condotta da Antonella Clerici (si può ancora fare ironia sugli abiti senza offendere la persona che li indossa?). In giuria i «veterani» Loredana Bertè (sempre imbronciata), Gigi D’Alessio, Clementino e la new entry Arisa. Quello che sconcerta è constatare come l’infanzia stia scomparendo.

Quella magica linea d’ombra che segnava il confine tra fanciullezza ed età adulta si fa sempre più esile: oggi i bambini appaiono meno infantili rispetto alle origini della tv, per linguaggio, modo di vestire e comportamenti. Il minore è come una bambolina perennemente protesa verso l’età successiva […] Sarebbe bello che la tv rispettasse l’autonomia e la spontaneità dei ragazzini e non mettesse il cappello su ogni loro gesto immaginando figure e forme extra large.

