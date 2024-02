“LEAO AL PSG? E CHI È, UN CANTANTE?...” – LUIS ENRIQUE FA IL SIMPATICO CON I GIORNALISTI CHE GLI CHIEDONO CHI SOSTITUIRA’ MBAPPE’ IN USCITA DESTINAZIONE REAL – “SCHERZO, LEAO LO CONOSCO BENE. NON VOGLIO PARLARE DI CALCIATORI CHE NON SONO NOSTRI. LA SOCIETÀ NON SAREBBE INTERESSATA” - QUANDO BERLUSCONI DISSE DI TABAREZ: "SEMBRA UN CANTANTE DI SANREMO"

(ANSA) Con Kylian Mbappé in uscita, al PSG piovono domande sul suo sostituto. Anche se fonti della società parigina hanno fatto trapelare che Rafael Leao non è l'attaccante nel mirino, piovono sul tecnico Luis Enrique le domande dei giornalisti su chi prenderà il posto del centravanti in rotta per Madrid. Interrogato oggi proprio sul suo gradimento per un'eventuale acquisto del portoghese del Milan, il tecnico spagnolo ha risposto con una battuta: "Rafael Leao? E chi è? Un cantante?".

Poi ha continuato serio: "no, scherzo, so molto bene di chi si tratta. Ma non voglio parlare di giocatori che non sono nostri". "Quello che posso dire - ha continuato - è che se tutto va bene, penso che, anzi spero, e sono convinto, che avremo nella prossima stagione una squadra ancora parecchio migliore di quella che abbiamo adesso. Non ho alcun dubbio, e sotto tutti i punti di vista: in difesa, in attacco, fisicamente, tecnicamente e tatticamente. Sono sicuro".

