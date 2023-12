15 dic 2023 16:46

“LEGGEVO CHE L’EDITORE VOLEVA SOSTITUIRMI, MA PIER SILVIO MI MANDAVA I FIORI. NON CAPISCO PERCHÉ TANTO VELENO SU DI ME” – MYRTA MERLINO NON PUÒ SMENTIRE I NUMERI DISASTROSI DI “POMERIGGIO5” E SE LA PRENDE CON CHI LA CRITICA: “CONSIDERO I 2 MILIONI DI PERSONE CHE MI SEGUONO UNA MEDAGLIA, NON ERA SCONTATO. D’URSO ERA DI FAMIGLIA, IO UN’ESTRANEA VENUTA DA UNA RETE DI NICCHIA” – E PER DIMOSTRARE DI NON ESSERE SNOB, DÀ UNA RISPOSTA DA VERA SCIURA, CITANDO LA PARRUCCHIERA…