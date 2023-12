“LEGGO CHE AMADEUS HA DICHIARATO: 'FACCIAMO QUESTO SANREMO E POI PARLEREMO DI UN EVENTUALE SESTO FESTIVAL'. MA COME POI NE PARLEREMO? I JALISSE HANNO GIÀ CHIAMATO IL CODACONS” – FIORELLO SCATENATO A “VIVA RAI 2”: "FATE QUALCOSA PERCHÉ SIAMO AL TERZO GIORNO DI PANDORI. CHE POI IO GLIEL'AVEVO DETTO AI FERRAGNEZ: 'AMICI DATEVI AL SALAME, PERCHÉ I DOLCI FANNO MALE'!” – L’IRONIA SU CROSETTO E MELONI: VIDEO

(ANSA) "Fate qualcosa perché siamo al terzo giorno di pandori". Fiorello ironizza in un 'appello' alla classe politica nella puntata del 20 dicembre di Viva Raidue!, il mattin Show con Biggio, Casciari e tutta la banda, a pochi giorni dalla vigilia di Natale. "Noi facciamo un programma in cui cerchiamo notizie e non ne troviamo. Che poi io gliel'avevo detto ai Ferragnez: 'Amici datevi al salame, perché i dolci fanno male! Non ci vuole niente dai pandori, a passare poi a Carnevale al Frappa Gate" prosegue lo showman.

"A quanto pare adesso basterà il 40% per vincere e ottenere il premierato" commenta Fiorello dalla rassegna stampa. "In pratica la Meloni potrebbe vincere anche se si candidasse con il Pd. Sarebbe un'idea meravigliosa!" sottolinea. Inarrestabile, si rivolge poi direttamente a Renzi, Calenda, Meloni, Schlein e, soprattutto, al ministro Crosetto: "Ti prego, riga la macchina di un magistrato! Non se ne può più, i giornali sono pieni di zucchero a velo".

Dalla politica si passa inevitabilmente al commento della finale di ieri di Sanremo Giovani. "Siamo stanchi" comincia. "Ieri sera si è svolto l'ennesimo atto di sequestro da parte dell'uomo che ormai decide tutto. Pensate che Putin lo chiama 'il dittatore'".

E rivolto all'amico Amadeus: "Tu dormi ora ma io ti denuncio per porto abusivo di naso! Il primo giovane ha cantato alle 9.40. All'1.20 l'ha già chiamato la Clerici per The Voice Senior". Bersaglio dell'ironia dello showman anche l'ipotesi di un sesto Sanremo condotto da Amadeus. "A questo proposito leggo che Amadeus ha dichiarato: 'Facciamo questo e poi ne parleremo'... Ma come poi ne parleremo?! I Jalisse hanno già chiamato il Codacons!" esclama tra le risate.

