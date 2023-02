“LA LEZIONE SULLA COSTITUZIONE SI FA A SCUOLA, MA DAI…” – MASSIMO CACCIARI DEMOLISCE IL MONOLOGO DI BENIGNI A SANREMO: “È IMPOSSIBILE DISTINGUERE LO SPETTACOLO DALLA POLITICA. NEI LIMITI DEL POSSIBILE SAREBBE IL CASO DI NON FARE LA LEZIONE SULLA COSTITUZIONE A SANREMO, MA ALL’UNIVERSITÀ, A SCUOLA” – “LA PRESENZA DI MATTARELLA? NON CI VEDO NULLA…” - VIDEO

Estratto da www.liberoquotidiano.it

massimo cacciari a otto e mezzo 5

Il festival di Sanremo tiene banco anche nello studio di Otto e mezzo, su La7, nella puntata del 9 febbraio. E ospite di Lilli Gruber, Massimo Cacciari demolisce Roberto Benigni: "La lezione sulla Costituzione si fa a scuola, ma dai...": Insomma al filosofo non è piaciuta la performance del regista e attore: "è impossibile distinguere lo spettacolo dalla politica".

ROBERTO BENIGNI E IL MONOLOGO A SANREMO 2023

"Nei limiti del possibile sarebbe il caso di non fare la lezione sulla Costituzione, non farla a Sanremo. Ma all'Università, a scuola. Non ci vedo nulla nella presenza del presidente della Repubblica Mattarella. È una grande manifestazione popolare, che differenza c'è tra la Prima de La Scala e Sanremo? Sono manifestazioni popolari, la sua presenza non è per niente scandalosa". E poi: "È controproducente. Il ragazzo non vuole vedere lo spettacolino politico", prosegue Cacciari. […]

massimo cacciari a otto e mezzo 2 ROBERTO BENIGNI E IL MONOLOGO A SANREMO 2023 roberto benigni massimo cacciari a otto e mezzo 3 ROBERTO BENIGNI E IL MONOLOGO A SANREMO 2023 SERGIO MATTARELLA - LUCIO PRESTA - ROBERTO BENIGNI massimo cacciari a otto e mezzo 4