9 nov 2023 09:48

“LIBERI TUTTI”…DI ANDARE AI GIARDINETTI - BIANCA GUACCERO SI SFOGA SU INSTAGRAM DOPO LA CHIUSURA, DOPO SOLO TRE PUNTATE, DEL SUO PROGRAMMA “LIBERI TUTTI!”: GLI ASCOLTI, NELLA PRIMA SERATA DI RAIDUE, OSCILLAVANO TRA IL 2 E IL 3% - “NELLA VITA NON SEMPRE SI PUÒ TRIONFARE. LA RICERCA, IL METTERSI IN DISCUSSIONE, IL CAPIRE PERCHÉ LE COSE NON HANNO FUNZIONATO, SONO PROCESSI CHE NON FINISCONO MAI. ABBIAMO COMBATTUTO CONTRO I GIGANTI, NUOTATO CONTRO CRITICHE FEROCI, E TALVOLTA CON PARAGONI IMPROBABILI…”