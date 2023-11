“LIBERI TUTTI” SÌ, DI ANDARE A CASA! – LA RAI PROSCIUTTO E MELONI COLLEZIONA UN ALTRO FLOP: IL PROGRAMMA IN PRIMA SERATA DI RAI2 CONDOTTO DA BIANCA GUACCERO VIENE CANCELLATO DOPO APPENA TRE PUNTATE - LO SHOW, ISPIRATO AL MONDO DELLE ESCAPE ROOM, NON ERA MAI RIUSCITO AD ANDARE OLTRE UN MISERO 2.5% FINENDO PER ESSERE VISTO, NELL’ULTIMA PUNTATA, DA APPENA 442MILA SPETTATORI...

Liberi tutti, sì, di andarsene a casa. Ascolti troppo bassi, si ferma alla terza puntata il programma di Rai 2, primo show tv ispirato al mondo delle Escape Room, condotto da Bianca Guaccero con Peppe Iodice e i Gemelli di Guidonia.

Il programma, realizzato dalla Direzione intrattenimento Prime Time, in collaborazione con Triangle Production aveva realizzato, al debutto, 493mila spettatori con il 2,38 per cento di share. La seconda puntata era scesa al 2,6 per cento, la puntata di lunedì 6 novembre è stata vista da 442.000 spettatori con il 2,5 per cento di share.

"Rai 2, per la prima serata, ha come mandato anche la sperimentazione di nuovi progetti", si legge in una nota di viale Mazzini, “Liberi tutti! è un format originale italiano dedicato al fenomeno delle Escape Room, molto popolare tra i giovani, la cui sperimentazione, purtroppo, anche a causa dello scenario fortemente competitivo del giorno di messa in onda, non ha ottenuto i risultati attesi".

Per questo, "in accordo con la società produttrice si è deciso pertanto di interromperne la programmazione […]".

