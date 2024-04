Fedez sul caso Balocco "sono sicuro che Chiara non è in malafede e a me spiace che abbia deciso di prendersi tutte le colpe...quando le responsabilità, che ci sono, non sono solo sue...

Fagnani "dei suoi manager?"

Fedez "uno, è uno solo"#Belve #ferragnez #Fedez #chiaraferragni pic.twitter.com/KPyZ2CDw9v — Sirio (@siriomerenda) April 9, 2024

fedez a belve 1

Il Grande Flagello

@grande_flagello

Ha simulato l'intervista a #Belve con la mamma tipo l'interrogazione di storia

ApocaFede

@DrApocalypse

ha precisato che non ce l'ha piccolo, e rivelato che si è innamorato di Chiara grazie al sesso. dal nulla Fedez maschio alfa

#Belve

Giada_mugnaioni

tweet su fedez a belve 4

Licenziate il terapista di coppia

_salagiacomo_

Ma il terapista che c’era nella serie l’hanno radiato dall’ordine? Chiedo

francescagiambisi

Comunque nonna Luciana nei tarocchi secondo me ha visto il matrimonio con Rosa Chemical

fedez e francesca fagnani a belve

Luca Barra

@luca_barra

“Deve fare pipì?” “La sto facendo dagli occhi” come chiusa è un modo perfetto di sintetizzare l’intera intervista, per modi stile e contenuti.

#belve

Emolo.alessandro

comunque il vaffa al manager di chiara è stata la parte più soddisfacente

bearbops

@bearbops

Ovviamente la strategia di ieri sera è stata quella di addossare tutta la colpa al manager.

chiara ferragni che tempo che fa 8

Peccato che Selvaggia ha sollevato il problema un anno prima, lei ha avuto tutto il tempo di informarsi e scusarsi, invece ha bloccato la parola “Balocco” sul suo profilo.

#belve

#fedez

amydori

Buonasera Fabio Maria Damato, lei che belva si sente?

tweet su fedez a belve 5

matteo_molina

C’eravamo tanto … d’Amato !

Cristina Correani

@Moonlightshad1

Uno che si lagna di essere oggetto di un "assedio mediatico" che fa per evitare che l'annoso problema si riproponga?

Si fa intervistare da #belve in prima serata al servizio pubblico.

#fedez

LALLERO

@see_lallero

"I miei figli non sono parte preponderante della narrazione del mio Instagram" ed io ho uno chignon in testa.

#belve

Massimo Falcioni

tweet su fedez a belve 6

@falcions85

A me Fedez fa scompisciare quando utilizza il verbo ASSERIRE per darsi un tono.

È convinto che usarlo al posto di DICHIARARE/AFFERMARE lo renda un intellettuale.

ApocaFede

@DrApocalypse

certo che è davvero insopportabile, porca mignotta

#Belve

Genio78

@Zziagenio78

Appena Fedez ha detto di non saper nulla del caso Balocco, la Ferragni ha lanciato un vaso da 38 mila euro contro il televisore da 12 mila euro i cui frammenti son finiti su un Van Gogh da 9 milioni di euro

#Belve

Fedez "ha influito il caso Balocco nella nostra crisi? Sì...

io scopro questa cosa qui quando esce...io ho una fondazione...ma non vuol dire pararsi il culo..."

se lo dice forse è proprio per pararsi il culo...#Fedez #Belve #Ferragni #ferragnez pic.twitter.com/KdLMUDlG1E — Sirio (@siriomerenda) April 9, 2024

fedez e francesca fagnani a belve 2

lucal_89

Un piccolo piccolo ometto che vedendo la moglie in caduta libera ha deciso di allontanarsi per non macchiare la sua credibilità

alessiamilone27

“ho preso merda per una cosa non mia”.. ma in che senso? parliamo di tua moglie.. la madre dei tuoi figli

giovannamaria64

Smpatico come una colica renale

marika_minelli

Molto meglio lui in questa intervista, che la Ferragni da Fazio che in pratica ha scaricato la colpa sui consumatori.

CHIARA FERRAGNI MEME - TWEET DI SELVAGGIA LUCARELLI

Luca Barra

@luca_barra

Come guardare un incidente.

Tutto sbagliato.

Affascinante, eh, ma sbagliato.

Domande.

Risposte.

Toni.

Racconto.

#belve

Niccolò Fabbri

@niccolo_fabbri

Poteva essere benissimo #Verissimo, invece era #Belve.

fedez a belve i tweet 6

Niccolò Fabbri

@niccolo_fabbri

Ma Fedez era a #Belve per parlare della separazione con Chiara Ferragni o per essere intervistato a tutto tondo?

Zero domande sui suoi scontri con la politica, sulla polemica del 1° maggio 2021 e su tutto quello che successe a Sanremo lo scorso anno.

Ah certo, la Fagnani graffia.

Giuseppe Candela

@GiusCandela

Portare a casa un'intervista esclusiva è complicato. Portare a casa un'intervista esclusiva facendo tutte le domande lo è ancora di più. E per ora le domande ci sono.

#belve

Davide Maggio

@davidemaggio

Oggi, intervista di #Fedez a #Belve e…

- @stanzaselvaggia

annuncia la pubblicazione di un libro sui Ferragnex

- @antitrust_it

informa di aver avviato un’indagine sulle uova di Pasqua

Gabriele Parpiglia

@Parpiglia

fedez a belve i tweet 5

Fossi in

@fabfazio

richiamerei

@ChiaraFerragni

per dirle ‘Tesoro ci hanno fatto il mazzo, vieni a raccontare la tua versione altrimenti ti ho servito il mio programma, per fare quello che volevi tu: il nulla’. #Belve

Ex-Benestante o pocoricca

@chiaravillage

Comunque meglio una cavolata raccontata nel programma giusto ovvero #belve che il nulla cosmico raccontato da Fazio.

Se umanamente sono sullo stesso piano, a livello di comunicazione, uno funziona meglio dell’altra

Mattia Buonocore

@Mattiabuonocore

Però gli attriti più forti dovevano nascere quando la vicenda è stata portata alla luce da Selvaggia e non quando è scoppiato lo scandalo

#fedez #belve #ferragni

La mamma di #Fedez che fa la Fagnani nella simulazione di #Belve ??? pic.twitter.com/7t9N8fZtoY — Valentina Federici (@Vale_Rici) April 9, 2024

Gabriele Parpiglia

@Parpiglia

#Belve mi sfugge anche il perché non sia stata citata

fedez a belve i tweet 11

@stanzaselvaggia

che probabilmente senza il suo lavoro , oggi nessuno sbandierava gioie e lavorava su questo caso.

Cazzo e’ stato citato chiunque e non la fonte primaria.

Mi sfugge il motivo.

Genio78

@Zziagenio78

Nel frattempo la Ferragni sta camminando nervosamente per la nuova casa, ora si trova al Casello Nord Ovest vicino alla sala da tè

fedez e francesca fagnani a belve

#Belve

Fran Altomare

@FranAltomare

La scelta di Fedez di andare dall’ottima Fagnani è indicativa del fatto che ha molte meno cose da nascondere rispetto a Ferragni… che dopotutto ha optato per Fazio, che di certo non è una delle peggiori #Belve come intervistatore.

È anche vero che il “disastro” riguarda lei, quindi da un lato è comprensibile un approccio più safe, ma la strategia - oltre a non pagare affatto già nel breve periodo - si sta trasformando nel gioco delle sedie durante le feste di compleanno delle medie.

La musica si è fermata e Ferragni è l’unica ad essere rimasta in piedi.

La rassegna stampa con Libero, il Giornale e la Verità: #Belve pic.twitter.com/RKLBhBAQaD — Il Grande Flagello (@grande_flagello) April 9, 2024

Massimo Falcioni

@falcions85

fedez a belve i tweet 8

Nessuno che si sia mai domandato quanto costi una puntata di Belve, con annesso cachet per gli ospiti. Peccato, perché per altre trasmissioni Rai volavano cifre ogni settimana sparate in prima pagina.

Giuseppe Candela

@GiusCandela

Cresce ancora #Belve e segna un nuovo record: 2.213.000 spettatori con il 12,6% di share. È la puntata più vista di sempre.

ouajifoussama

Stavo mangiando il pandoro che è successo?

tweet su fedez a belve 7

gliautogol

Meglio Real Madrid - City fidatevi. 3-3. Spettacolo puro. Più avvincente di tutta la vicenda Ferragnez

chiara ferragni che tempo che fa 9

