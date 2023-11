“A LILLI, VEDI N’OMO QUA DENTRO? NO! L’OMO MIO STAVA A FARE IL LUMACONE” – MAURIZIO CROZZA INDOSSA I PANNI DI UNA GIORGIA MELONI INCAZZATISSIMA CON LA GRUBER PER LA STORIA DEL PATRIARCATO: “HAI CAPITO MAESTRINA ALTOATESINA? TUTTE SFASCIA-FAMIGLIE VOI GIORNALISTE. LA COLPA NON ERA DE GIAMBRUNO… SE GLIE FAI SENTIRE IL PROFUMO, QUELLO È N’OMO, SE ECCITA, NO?” – “MI ROMPONO PERCHÉ MIO COGNATO HA FERMATO UN TRENO. DOVEVA BUTTARSI?”

Da www.ilfattoquotidiano.it

maurizio crozza imita giorgia meloni 1

Nella nuova puntata di Fratelli di Crozza – in onda il venerdì in prima serata sul NOVE e in streaming su discovery+ – Maurizio Crozza nei i panni di un’arrabbiatissima Giorgia Meloni che sfodera una foto di famiglia, tutta al femminile, per difendersi dalle “accuse” della giornalista Lilli Gruber: “‘A Lilli… vedi un uomo qua dentro?!? No! Perché l’omo mio stava a Rete4 a fare il lumacone con una collega tua. Hai capito maestrina altoatesina? Tutte sfascia-famiglie siete voi giornaliste! Perché la colpa non era de Giambruno… perché se glie fai sentire il profumo, quello è un uomo, se eccita no!? Mamma mia le giornaliste!”.

maurizio crozza imita giorgia meloni 4 maurizio crozza imita giorgia meloni 5 maurizio crozza imita giorgia meloni 6 maurizio crozza imita giorgia meloni 3 maurizio crozza imita giorgia meloni 2