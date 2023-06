“LITTIZZETTO È INCAPACE A RINNOVARSI, È DIVISIVA OLTRE I SUOI MERITI” – IL “CORRIERE” FA IL CONTROPELO A LUCIANINA (CHE, OLTRE A SEGUIRE FABIOLO FAZIO A "NOVE", FARÀ LA GIURATA A “TÚ SÍ QUE VALES” SU CANALE 5): “SI È SEDUTA TROPPO SUL SUO PERSONAGGIO, SI È ADAGIATA NELLA SUA CONFORT ZONE E RISCHIA DI ESSERE RIPETITIVA” - "IL DOPPIO INGAGGIO È IL CAPOLAVORO DEL SUO AGENTE BEPPE CASCHETTO CHE RIESCE A MOLTIPLICARE GLI ASSEGNI DEI SUOI ASSISTITI" (MA NON LE RISATE...)

Estratto dell’articolo di Renato Franco per “il Corriere della Sera”

Per ora siamo alle indiscrezioni (Giuseppe Candela su Dagospia), ma la possibilità di vedere doppio non sono così lontane. Luciana Littizzetto oltre a confermarsi spalla di Fabio Fazio nel nuovo-vecchio Che tempo che fa che approderà a settembre sul Nove, dovrebbe mettere anche i piedi su Canale 5 come giurata a Tú sí que vales. È…]

Luciana Littizzetto è una comica divisiva oltre i suoi meriti, più per quello che rappresenta che per quello che dice (del resto la censura è spesso ottusa). Perché per molti esponenti del centro-destra lei è il bersaglio perfetto da additare alla piazza, emblema — per loro — di quella sinistra vip e radical chic che si sente «superiore», con il pugno alzato e il portafoglio gonfio, una narrazione populista che a furia di essere ripetuta si auto-avvera perché disarmante nella sua semplicità (il pensiero profondo invece è assai più complesso, quindi la battaglia è persa in partenza ahinoi).

La politica infatti ha spostato la discussione su un piano diverso: il punto divisivo è diventato il suo orientamento politico, non se Luciana Littizzetto fa ridere o meno (argomento centrale per un comico). Al netto di un dato oggettivo che non esiste (c’è una persona che ride sempre in studio e a meno che non sia perennemente sotto acidi non si spiega) la risposta più interessante da cercare è la seconda.

Quello che manca a Luciana Littizzetto attiene più che altro alla sua (in)capacità di rinnovarsi: il problema — consiglio non richiesto e che quindi l’interessata può anche cestinare — è che lei si è seduta troppo sul suo personaggio, si è adagiata nella sua confort zone con Fabio Fazio (20 anni di Che tempo che fa) e rischia di essere ripetitiva. […]

Piuttosto il doppio ingaggio è il capolavoro (l’ennesino) del suo agente Beppe Caschetto che riesce a moltiplicare gli assegni dei suoi assistiti più di quanto faceva alcuni anni fa un tipo più famoso di lui (lo trovate protagonista in molti quadri) con i pani e i pesci. […]

