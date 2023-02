12 feb 2023 16:50

“LITTLE TONY AVEVA LA DONNA CHE AVEVA FATTO UN PICININO DI...AMICI, SE LI ERA FATTI TUTTI. IN CASA SUA” - GINO PAOLI SCATENATISSIMO SUL PALCO DELL’ARISTON: “QUANDO GIANNI MORANDI AVEVA 15 ANNI MI SEGUIVA OVUNQUE PER IMPARARE, NON SO CHE CAZZO IMPARAVI DA ME” - LE CORNA DI LITTLE TONY: “MI AVEVA CHIESTO ‘COME SI FA QUANDO UNA DONNA TI TRADISCE? TU HAI SCRITTO: ‘ANCHE SE STATA DI UN ALTRO’...” – IL VIDEO DIETRO LE QUINTE: NON RICONOSCE AMADEUS - “CONDUCE LUI? MA NON FACEVA IL DISK JOCKEY?”