“CON LORENZO AMORUSO È FINITA PER LE LITIGATE, MI SONO SENTITA UMILIATA, DENIGRATA E OFFESA” - MANILA NAZZARO RACCONTA I MOTIVI CHE L’HANNO PORTATA A CHIUDERE LA SUA RELAZIONE CON L’EX CALCIATORE. “LUI HA DETTO CHE CI ERAVAMO LASCIATI PERCHÉ IO AVEVO UN ALTRO DA PRIMA, MA NON È MAI STATO COSÌ. È STATO L'ARTEFICE DI UNA CAMPAGNA DI DIFFAMAZIONE NEI MIEI CONFRONTI” - LA SHOWGIRL POI RACCONTA DI ESSERE FELICE INSIEME AL SUO NUOVO COMPAGNO STEFANO ORADEI…

Nella puntata di sabato 7 ottobre di Verissimo, Manila Nazzaro è tornata a parlare della fine della sua relazione con Lorenzo Amoruso. La showgirl racconta di essere stata travolta da un'improvvisa ondata di cattiveria, anche sui social, quando ha iniziato a mostrarsi nuovamente felice in compagnia di un altro uomo, Stefano Oradei, con il quale ora convive e che le ha fatto conoscere un amore diverso.

Manila Nazzaro racconta la fine della storia con Lorenzo Amoruso

Durante la sua ultima ospitata nel salotto di Silvia Toffanin l'ex Miss Italia aveva provato a spiegare, senza entrare particolarmente nei dettagli, cosa fosse accaduto tra lei e Lorenzo Amoruso, la cui storia è sempre stata seguitissima dai fan, ma a distanza di mesi ha sentito la necessità di chiarire alcuni punti:

Pensavo non fossero necessarie certe parole, sono sempre stata limpida con me stessa e con chi mi è accanto, ma la vita ti fa capire che le persone non le conosci fino in fondo e quindi è giusto per amor proprio chiarire certe cose.

L'ex gieffina, quindi, spiega come le avvisaglie di un rapporto che stava cambiando si siano manifestate subito dopo la partecipazione al reality di Canale 5. Ha poi chiarito quale sia stato il motivo che ha portato alla chiusura definitiva con l'ex calciatore:

La verità è che ho detto che non ero più accanto ad una persona in cui mi riconoscevo. dalla mia uscita al GF, quella sera non avevo nessuno che mi aspettasse, lui compreso, da lì in poi è partito un atteggiamento diverso nei confronti di Manila, era cambiato lo sguardo nei confronti di Manila, lui non mi riconosceva là dentro e la verità è che le litigate erano frequenti e in modalità sbagliate se ti dicono che certe parole mi feriscono, e tu continui a pronunciarle, significa che lo fai con l'intento di ferirmi. Mi sentivo umiliata, denigrata, offesa, la verità è questa.

Manila Nazzaro, su richiesta di Silvia Toffanin, entra ancor più nel dettaglio, parlando delle litigate e delle parole, dure, che il suo compagno le scagliava contro e sottolinea come la decisione di andar via non sia stata presa da un momento all'altro, ma dopo sei mesi piuttosto difficili. Eppure non ha ricevuto supporto, soprattutto sui social, dove invece è stata più volte infangata, anche a causa di affermazioni esternate dal suo ex:

Mi diceva che non ero capace di fare cose, non ero capace di fare nulla, non gli interessava il mio libro e quello che stavo facendo. Io sono sempre stata rispettosa nei confronti dei miei ex, ma non sono stata ricambiata con la stessa medaglia, io sono stata ricoperta da una shitstorm, quando lui ha deciso di fare una diretta con un suo amico dicendo che ci eravamo lasciati perché io avevo un altro da prima, ma in realtà non è mai stato così. È stato l'artefice di una campagna di diffamazione nei miei confronti, e anche nei confronti dei miei figli, della mia famiglia e delle persone che mi sono accanto.

La showgirl, ferita da questo comportamento, ha rivendicato il suo diritto ad essere felice: "Siamo donne, abbiamo il dovere di prendere una decisione e nessuno deve vendicarsi".

L'amore con Stefano Oradei

L'inizio della storia con Stefano Oradei è stato graduale, nonostante qualcuno abbia ipotizzato che il loro rapporto fosse nato molto tempo prima: "Ero una donna libera sin da gennaio, quando chiaramente ho detto che sarei andata via, ma nella testa di un uomo che non accetta magari significava è ancora con me, quando poi una donna dice basta è basta. Non mi sentivo amata e ora ho capito cos'è". Alla conduttrice Manila racconta di come ci sia stato un aspetto che l'ha colpita del ballerino:

Non conoscevo la sua gentilezza, la sua dolcezza, quando ci siamo incontrati in una convention, mi ha colpito la sua galanteria, tutta una serie di gesti di altri tempi. Lui ci ha creduto, io no. Quando ho provato ad allontanarlo, lui mi diceva "non ti preoccupare, io aspetto". Durante il trasloco è stato un momento difficile e lui è stato un'ancora per me.

Anche Oradei, arrivato in studio, non esita a dire la sua, parlando del sentimento che nutre nei confronti della sua Manila: "Per me amore a prima vista, credevo che non esistesse, quell'amore puro che cambia la vita e invece…ci siamo incontrati e mi sono innamorato follemente".

