“‘BALLANDO CON LE STELLE’ NON HA NULLA DEL VARIETÀ DEL SABATO SERA DI RAI1” – ALDO GRASSO TORNA A MENARE DURO SUL PROGRAMMA E ASFALTA MILLY CARLUCCI: “SEMBRA 'L’ISOLA DEI FAMOSI' A PASSO DI DANZA, UN’OCCASIONE PER RICEVERE ANCORA UN APPLAUSO, QUANDO CI SI BARCAMENA AI MARGINI DELLA SCENA. SONO COLPITO DALLA DETERMINAZIONE DI MILLY CARLUCCI, LA MARIA DE FILIPPI CHE LA RAI PUÒ PERMETTERSI: DIETRO IL SUO SORRISO STAMPATO SI AGITA UNA DURA E OPACA VOLONTÀ…”

Estratto dell’articolo di Aldo Grasso per il “Corriere della Sera”

MILLY CARLUCCI BALLANDO CON LE STELLE

Nonostante le polemiche, i voti della giuria, le motivazioni dei voti, i commenti degli opinionisti, la presenza di Alberto Matano in quota non si sa cosa; nonostante un cast ricco di personalità dello spettacolo, da Lino Banfi a Ricky Tognazzi, da Antonio Caprarica a Wanda Nara; nonostante la bravura dei ballerini, «Ballando con le stelle» non ha nulla del varietà del sabato sera di Rai1.

Sembra «L’isola dei famosi» a passo di danza, un’occasione per ricevere ancora un applauso, quando ci si barcamena ai margini della scena […]

ALDO GRASSO

Le volte che seguo il programma sono colpito dalla determinazione di Milly Carlucci, la Maria De Filippi che la Rai può permettersi (ma forse questa l’ho già scritta): dietro il suo sorriso stampato si agita una dura e opaca volontà, quella del volere è potere. E molti dei concorrenti subiscono questo suo fascino: pensano che la loro sfrenata volontà di apparire possa essere scambiata per talento, comunque per intelligenza.

[…] Così come sono colpito dal fatto che «Ballando» è uno di quei programmi in cui tutti si conoscono […] c’è Paola Perego che sta conducendo un mediocre programma con Simona Ventura, entrambe presenti. Ventura si è portata dietro anche il marito o fidanzato, ma intanto un certo Mariotto dice che è imbarazzato perché appartiene alla scuderia del marito della Perego. […]

SELVAGGIA LUCARELLI MILLY CARLUCCI BALLANDO CON LE STELLE

Per fortuna c’è Lino Banfi che regala una piccola lezione sulla differenza che corre fra i professionisti e i dilettanti. I dilettanti (della danza, in questo caso) hanno questo di bello: non conoscono il diletto ma solo l’avarizia con cui amministrano le loro povere forze coreutiche.

ALDO GRASSO aldo grasso aldo grasso

SELVAGGIA LUCARELLI BALLANDO CON LE STELLE la giuria di ballando con le stelle a domenica in