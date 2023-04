10 apr 2023 12:00

“‘RICOMINCIAMO’ SARÀ IL MIO EPITAFFIO” – ADRIANO PAPPALARDO AMMETTE DI NON SOPPORTARE PIÙ LA CANZONE CHE GLI HA PORTATO FAMA: “LA COSA CHE MI DISTRUGGE È CHE APPENA SALGO SU UN PALCO IL PUBBLICO MI CHIEDE ‘RICOMINCIAMO’ E IO LA CANTO, CERTO, MA NON CE LA FACCIO PIÙ” – LA COLLABORAZIONE E L’AMICIZIA CON LUCIO BATTISTI: “CI SI È DIMENTICATI DELLE CANZONI CHE HO FATTO CON LUI” – “A 78 ANNI RESTO UN INCAZZATO DI NATURA, FACCIO SUB E PARAPENDIO. IN TV NON CI VADO PIÙ, LA TROVO ORRIBILE…” – VIDEO