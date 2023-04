11 apr 2023 18:20

“LA ‘SCHWA’ DELLE FEMMINISTE? UN ABOMINIO, QUALCOSA DI SCHIFOSO” - BARBARA ALBERTI FA 80 E SI SCATENA: "GLI UOMINI MI FANNO PENA. LA SESSUALITÀ DELLA DONNA È SEGRETA, MENTRE L’UOMO, DA QUANDO SI ACCORGE DI AVERLO FINO ALLA MORTE, DIPENDE DA UNA COSA CHE NON È GOVERNABILE: ORGOGLIOSA COME SONO, SE FOSSI STATA UN UOMO, DOPO I PRIMI PROBLEMI ME LO SAREI TAGLIATO” –“INVECCHIARE E’ COME DIVENTARE POVERI, SCOPRI CHI TI VUOLE DAVVERO BENE”