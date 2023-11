“‘VASCO ROSSI - IL SUPERVISSUTO’ È UNA DI QUELLE MINISERIE VISTATE DAGLI UFFICI STAMPA” – ALDO GRASSO: “NEI CINQUE EPISODI CHE COMPONGONO IL RITRATTO (STAVO PER SCRIVERE IL NECROLOGIO MA MI SONO FERMATO IN TEMPO) DI VASCO ROSSI NON C’È NULLA DI SPERICOLATO. IL MOMENTO PIÙ EVERSIVO È: ‘SONO SOPRAVVISSUTO AGLI ANNI SETTANTA, AGLI ANNI OTTANTA, AGLI ANNI NOVANTA, SCEGLIENDO DI COSTRUIRE UNA FAMIGLIA, E USCENDO DALLO STUPIDO HOTEL. LA SCELTA PIÙ TRASGRESSIVA CHE POTESSE FARE UNA ROCKSTAR’. CHISSÀ I SUOI MOLTI FAN COME SARANNO IMPAZZITI A SENTIRE UNA SIMILE DICHIARAZIONE…”

Estratto dell'articolo di Aldo Grasso per il "Corriere della Sera"

Nei cinque episodi che compongono il ritratto (stavo per scrivere il necrologio o l’eulogio, ma mi sono fermato in tempo) di Vasco Rossi non c’è nulla di spericolato. Il momento più eversivo è detto, non mostrato, ed è questo: «Sono sopravvissuto agli anni Settanta, sono sopravvissuto agli anni Ottanta, sono sopravvissuto agli anni Novanta, scegliendo di costruire una famiglia, e uscendo dallo stupido hotel. La scelta più trasgressiva che potesse fare una rockstar». Chissà i suoi molti fan come saranno impazziti a sentire una simile dichiarazione, accompagnata da note ben note.

«Vasco Rossi - Il supervissuto» (Netflix), […] è una di quelle miniserie vistate dagli uffici stampa: mai un’incertezza, mai uno scarto, mai un’infrazione come se «l’epopea umana del più grande rocker italiano» fosse molto simile a quella di Gianni Morandi o di Albano Carrisi: l’infanzia a Zocca (quelli di montagna sono ritenuti zoticoni da quelli di pianura, come noi di Cuneo), i primi concorsi musicali, l’esperienza delle radio libere (PuntoRadio, con registrazioni inedite) e, infine, il «Komandante», cioè i concerti oceanici in stadi e parchi di tutta Italia.

Ma non era meglio intervistare Massimiliano Parente, che ha scritto il libro più intelligente su Vasco, al posto di Gaetano Curreri o di Floriano Fini? No, perché i fan non avrebbero gradito. Loro amano la rockstar all’italiana: la trasgressione che si fa normalità, sempre sospesa tra il maledettismo e il crepuscolare, con testi che sembrano usciti da un’agenzia pubblicitaria […]