“LA LUCARELLI, CHE HA FATTO DELLA TRASPARENZA E DEL FACT-CHECKING IL SUO BALUARDO, DOVREBBE DARE DELLE SPIEGAZIONI” – FEDEZ, DOPO AVER OSPITATO A “MUSCHIO SELVAGGIO” MATTEO MARIOTTI, IL 20ENNE DI PARMA CHE IL 9 DICEMBRE È STATO MORSO DA UNO SQUALO IN AUSTRALIA, INVITA SELVAGGIA NEL SUO PODCAST: “VENGA OSPITE ALLA PROSSIMA PUNTATA, NON CI SARANNO TAGLI, TI DIAMO TUTTE LE GARANZIE DEL MONDO. NOI SIAMO QUA” - LE ACCUSE DELLA LUCARELLI CHE AVEVA ATTACCATO LA RACCOLTA FONDI ORGANIZZATA DAGLI AMICI DI MICHELE...

Caterina Giusberti per bologna.repubblica.it - Estratti

Premette: “Questa storia sembra un film ma non lo è”. Dopodiché Matteo Mariotti, il 20enne di Parma che il 9 dicembre è stato morso da uno squalo in Australia perdendo una gamba, la racconta tutta dall’inizio, la sua storia, ospite di Fedez e Mr. Marra nel salotto erboso di Muschio Selvaggio.

Incluso lo scontro con Selvaggia Lucarelli, che Fedez invita alla prossima puntata del suo podcast. “Una persona che ha fatto della trasparenza e del fact-checking il suo baluardo dovrebbe dare delle spiegazioni”.

Matteo invece dice di essere cambiato completamente. Dopodiché iniziano a parlare di Selvaggia Lucarelli, che sin da subito, attacca sui social la raccolta fondi organizzata dall’Italia dagli amici di Michele, per aiutarlo. “Io non lo nego, a me non sta simpatica ma voglio provare, vi giuro, ad analizzare questa cosa con più onestà intellettuale possibile”, dice Fedez.

La raccolta fondi e Selvaggia Lucarelli

“Prendo in mano il telefono e prima cosa che vedo sono tanti tanti tanti, non so dire quanti ma più di migliaia migliaia migliaia e migliaia di messaggi che mi dicevano tu è giusto che stia morendo, tu dovevi morire nella bocca dello squalo…”, racconta Matteo. Fedez gli chiede: “Tu sei incazzato nero, vero?”. E Matteo risponde “Sono incazzato perché una persona scaglia tutte queste persone che la seguono contro qualcuno che già sta male, sa che gli farà ulteriormente male ….non puoi mettergli contro un esercito!”.

Lui con la raccolta fondi non c’entra nulla, dice Matteo, nel momento in cui è stata realizzata era ancora in rianimazione ed è irritato con Selvaggia Lucarelli perché, pur avendo usato il suo nome, il suo cognome, la sua foto non lo ha mai interpellato e non ha nemmeno risposto ai suoi messaggi.

Le accuse

Alle accuse della Lucarelli Matteo risponde punto per punto. Proviene da una famiglia benestante? No. Il papà è proprietario di un locale? No. Il papà è proprietario di vari immobili? No. Matteo sottolinea che non gli è mai mancato nulla, ma che certamente non ha i soldi necessari per pagarsi tutte le protesi. “E ci ha fornito tutte le prove di questa affermazione”, assicura Fedez, dopodiché invita la Lucarelli, a Muschio Selvaggio: “Selvaggia noi siamo qua, Matteo è qua, come vedi è sano, lucido, ha delle cose da dirti ed è testimone di quello che tu chiami attività giornalistica.

Se tu rivendichi e credi in quello che fai questa secondo me è un’ottima piattaforma, non ci saranno tagli, se vuoi ti diamo tutte le garanzie del mondo. Noi siamo qua”. E poi: “Io credo che una persona che ha fatto della trasparenza, del fact checking, della verità il suo baluardo, secondo me, dovrebbe sedersi a un tavolo pubblicamente e dare delle spiegazioni se no viene un po' meno tutto il lavoro che ha fatto”.

