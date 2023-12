30 dic 2023 15:15

“CON LUCIO PRESTA IL RAPPORTO È CHIUSO” – AMADEUS CONFERMA DI AVER SILURATO IL SUO STORICO AGENTE: “GUARDIAMO AL FUTURO E NON AL PASSATO. I PROBLEMI LI ABBIAMO GIÀ AFFRONTATI INSIEME, NON SAREBBE RISPETTOSO PARLARNE QUI” – “I MOTIVI? LUI SA, MA ALLE PERSONE NON INTERESSANO” – COME DAGO-DIXIT, LO SCAZZO È NATO DALLA SCELTA DEGLI OSPITI: “BRUCIO” VOLEVA IMPORRE LE SUE SCELTE ALLA RAI, E AMADEUS HA RISPOSTO PICCHE…