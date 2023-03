“MA CHE È ‘STA CAFONATA? 10 MINUTI AGGHIACCIANTI” - GIGI D’ALESSIO E CLEMENTINO STRAZIANO L’INNO DI MAMELI E SUI SOCIAL SI SCATENA IL PANDEMONIO: “SEMBRA UNA TARANTELLA NAPOLETANA”, "MA CHE E' UN RAP'" – IRONIE E PERNACCHIE ANCHE DA PARTE DEGLI INGLESI PER ELLYNORA CHE HA DEVASTATO "GOD SAVE THE KING": “VERGOGNOSO, IMBARAZZANTE. UNA DISGRAZIA" - VIDEO

gigi d'alessio clementino cantano l'inno di mameli a napoli

"Prima la Rai che oscura il ricordo di Vialli, poi i fischi all'inno inglese dei tifosi di Napoli e infine l'inno di Mameli stile tarantella napoletana... 10 minuti di sport e tv agghiaccianti, fra i più imbarazzanti degli ultimi anni", scrive un utente tra tanti. Su Twitter i commenti non si contano: "Comunque io più che fischiare su God Save the King avrei fischiato per l’inno versione quasi rap cantato da Gigi D’Alessio e Clementino". A differenza dell'interprete dell'inno inglese, i due cantanti hanno proposto una versione molto ritmata e veloce su una base registrata, che evidentemente non ha convinto molti telespettatori.

ELLYNORA

Estratto da corrieredellosport.it

Ellynora finisce nell'occhio del ciclone. Dopo aver intonato una versione inedita dell'inno inglese, "God Save the King", nel pre-partita di Italia-Inghiterra al 'Maradona', la cantante pop ha subito pesantissime critiche oltremanica. Agli inglesi non è piaciuta la performance canora dell'artista italiana: oltre ad aver mancato la nota di apertura dell'inno, la telecamera ha ripreso la cantante che si sistema l'auricolare con evidente nervosismo.

Ellynora, quante critiche!

ellynora

Le critiche più feroci per Ellynora sono però arrivate, come di consueto, dai social. La versione dell'inno inglese intonata dalla cantante napoletana di origini inglesi è stata subito battezzata come la "peggiore in assoluto". "Chiunque tu sia che stai cantando l'inno nazionale per l'Inghilterra, sei imbarazzante. Una disgrazia", è il tweet di un utente inglese che non le manda a dire. La contestazione si estende anche in tv, dove il conduttore televisivo ed ex difensore del Tottenham Jamie O'Hara ha definito la performance un autentico "disastro".

