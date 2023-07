“MA COME FAI A FARTI IL BIDET CON QUELLE UNGHIE?", "E COME TI TOGLI LE LENTI A CONTATTO?" – I ROMPICAZZO DEI SOCIAL VANNO A INSOLENTIRE BIANCA BALTI, DOPO CHE LA MODELLA AVEVA PUBBLICATO UNA FOTO SU INSTAGRAM CON LE UNGHIE LUNGHE, FORMATO ARTIGLI - LA RISPOSTA IRONICA DELLA MODELLA E' STATA...

Bianca Balti torna in Italia per trascorrere le vacanze con i genitori, ma qualcosa porta gli hater ad attaccarla. Cosa? Le sue unghie sono troppo lunghe. Ormai si sa, i leoni da tastiera sono sempre in agguato e anche al minimo dettaglio sono pronti ad esprime le proprie idee solo per polemizzare.

[…] “Unghie terribili. Come fai a farti il bidet.. ad accarezzare tua figlia?“, ha chiesto un utente. Ancora: “Bianca, come fai a togliere le lenti a contatto con le unghie lunghe?”, “E se ti devi grattare le orecchie? Con ste unghie ti buchi il timpano”; “Come fai ad allacciare le scarpe?”. La reazione di Bianca? “Mi fate spaccare con i commenti sulle unghie”, ha commentato ricondividendo la foto ‘incriminata’ in una story

