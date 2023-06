“MA ERA VERONICA LARIO O SERENA GRANDI?” – AI FUNERALI DI BERLUSCONI C’ERA IN POSIZIONE DEFILATA ANCHE LA SECONDA MOGLIE CON IL NOME SBAGLIATO SULLA PANCA - LA DICITURA FONDE IL COGNOME ALL’ANAGRAFE, BARTOLINI, COL NOME D’ARTE, VERONICA – I COMMENTI SOCIAL: “LA FACCIA DEL “CAZZO CHE GLIENE FREGA” DI VERONICA LARIO, TUTTO TEMPO SOTTRATTO AL GODIMENTO DEI SUOI MILIONI”

Estratto da fanpage.it

Presente al funerale di Silvio Berlusconi, il 14 giugno in Piazza Duomo a Milano, anche la seconda moglie Veronica Lario. In chiesa, ad indicare il suo posto, una dicitura che fonde il nome all’anagrafe, Miriam Raffaella Bartolini, e il suo pseudonimo.

Oggi, mercoledì 14 giugno in Piazza Duomo, si tengono i funerali di Silvio Berlusconi, morto all'età di 86 anni lo scorso 12 giugno. Migliaia le persone accorse per dare l'ultimo saluto all'ex leader di Forza Italia, tra cui diverse cariche dello Stato e personaggi della televisione, oltre che amici e numerosi parenti. Presente anche la seconda moglie del Cavaliere,Veronica Lario, seduta in prima fila. È con lei che Berlusconi ha avuto i figli Barbara, Eleonora e Luigi.

Il nome sbagliato sul posto di Veronica Lario

Un dettaglio emerso prima dell'inizio dei funerali, quello del nome indicato sulla panca in corrispondenza del suo posto. Da una foto che circola sui social si legge infatti "Veronica Bartolini", una crasi tra il suo nome all'anagrafe, Miriam Raffaella Bartolini, e il nome d'arte che è appunto Veronica Lario. Non risulta che la formula Veronica Bertolini sia stata utilizzata in passato in altre circostanze. A farlo notare, in particolare, un tweet del giornalista Claudio Plazzotta.

Il divorzio da Berlusconi e il mantenimento

Il divorzio vero e proprio tra Veronica Lario e Silvio Berlusconi avvenne nel 2014 e attirò l'attenzione dei media soprattutto per l'elevata somma di denaro coinvolta nelle pratiche giudiziarie. Inizialmente, la cifra dell'assegno di mantenimento mensile che l'ex premier avrebbe dovuto versare all'ex moglie corrispondeva a 3 milioni di euro, ma venne abbassata dal tribunale di Monza a 1,4 milioni.

Un ulteriore cambiamento avvenne nel 2017, quando la Corte d'Appello di Milano stabilì che Berlusconi non dovesse più versare un assegno all'ex-moglie, la quale però avrebbe dovuto restituire la somma ricevuta dal marito a partire dal 2014, per un totale di 60 milioni di euro. Dopo il 2019, i due hanno raggiunsero un accordo extra-giudiziale.

