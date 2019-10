Da “la Zanzara - Radio24”

cruciani e efe bal

“La cosa preoccupante non è il clima, non è quello che dice Greta e quei cretini che la sostengono. La cosa preoccupante è il maschio. Non ci sono più maschi. Il maschio è finito. Su dieci clienti che vengono da me otto sono passivi, li scopo io. Vogliono tutti prenderlo nel culo. E non sono nemmeno omosessuali”. Lo dice Efe Bal a La Zanzara su Radio 24 parlando della sua attività di escort.

SALVINI CON EFE BAL PER LA CAMPAGNA CONTRO LA LEGGE MERLIN

“Se vai a vedere gli annunci dei trans – dice Efe Bal – fanno vedere tutti il pisello. Siamo più maschi noi di quelli che vengono da noi. Che sono tutte femminucce. Mi contattano via telefono soprattutto persone sposate con figli. Vedo le foto coi bimbi in braccio e poi vogliono prenderlo dietro. C’è qualcosa che non va”.

efe bal (4)

Sei quasi una sociologa: “La sera scopo gli uomini. Mi sembra che ci sia un disagio sociale. A volte voglio essere scopata pure io. Mi voglio sentire come una donna, ho fatto il seno, l’epilazione, i capelli, il trucco. Però raramente trovo maschi veri. Solo femminucce”

