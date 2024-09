23 set 2024 19:40

“MA QUELLA E’ NUTELLA?” - AL "GRANDE FRATELLO" SONO NELLA MERDA: IL WATER È INTASATO E LE CONCORRENTI SCHERZANO PER LO "SPETTACOLO" CHE SI SPALANCA DAVANTI AI LORO OCCHI – JESSICA MORLACCHI E IL PROBLEMA DELLA PIPI’ - ILARIA GALASSI SCAZZA CON HELENA PRESTES: “E’ MATTA, FUORI DI TESTA” – LO SCIVOLONE DI LORENZO SPOLVERATO: “L’AMORE TOSSICO NON E’ AMORE. IO LA MIA EX NON LA VOLEVO VEDERE TANTO TANTO FELICE, TI DICO LA VERITÀ" -VIDEO