5 mag 2024 19:50

“MA E’ UN MESSAGGIO ELETTORALE, O L’INIZIO DI UN PORNO?” – GLI INTERNAUTI SONO CONFUSI DAL VIDEO POSTATO DA ALESSANDRA MUSSOLINI, IN CUI LEVA I PANTALONI A UN UOMO E GLI FA INDOSSARE UNA GONNA GIALLA – NEL FILMATO LA “DUCIONA” DICE: “NON SI STRAPPANO I DIRITTI PER UN VOTO IN PIÙ” - I COMMENTI: "MA CHE CI VUOI DIRE?"; "NON HO CAPITO, PER FAVORE SPIEGACI..."; E I PIÙ MALANDRINI: "OGNI SCUSA E' BUONA PER..."