29 mar 2023 11:44

“MA TU VEDI FASCISTI IN GIRO?”; “SÌ, LI VEDO” – BOTTA E RISPOSTA AL CURARO TRA ITALO BOCCHINO E PIER LUIGI BERSANI A “OTTO E MEZZO”: IL DIRETTORE EDITORIALE DEL “SECOLO D’ITALIA” INCALZA L’EX SEGRETARIO DEL PD E MINIMIZZA L’ALLARME FASCI, E QUELLO SI INCAZZA: “SE VUOI, TI PORTO UN PO’ DI FOTO” – TUTTO È NATO DA UN RAGIONAMENTO SULLE PAROLE DELLA MELONI PER L’ANNIVERSARIO DELL’ECCIDIO DELLE FOSSE ARDEATINE, CON BOCCHINO CHE DIFENDEVA LA DUCETTA E ATTACCAVA I 5 STELLE. A QUEL PUNTO, IL COMPAGNO BERSANOV NON CI HA VISTO PIÙ…