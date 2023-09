“PER MANDARMI VIA MI DEVONO ABBATTERE” – MARA VENIER TORNA CON “DOMENICA IN” E CI RIFILA LA SOLITA SUPERCAZZOLA DELL’ULTIMO ANNO IN TV: “STAVOLTA NE SONO CERTA. VOGLIO DEDICARE PIÙ TEMPO ALLE PERSONE CHE AMO. COME MI HA INSEGNATO ARBORE, BISOGNA LASCIARE QUANDO SI È IN ALTO, NON QUANDO SEI CADUTO GIÙ. UN OSPITE CHE VORREI? GIORGIA MELONI” – LO SCAZZO CON SCHWARZENEGGER E QUELLA VOLTA CHE HA SFANCULATO MADONNA…

Estratto dell’articolo di Emilia Costantini per il “Corriere della Sera”

MARA VENIER A DOMENICA IN

«Ebbene sì, sono ancora qui. Ormai mi devono abbattere», scherza Mara Venier che, nella presentazione della sua quindicesima edizione di Domenica In, in onda dal 17 settembre su Rai1, è un fiume in piena. E tra gli innumerevoli inconvenienti dietro le quinte, accaduti in tanti anni di trasmissione, non può dimenticare quella volta con Arnold Schwarzenegger: «Nelle mie interviste con ospiti americani, ho sempre avuto il traduttore simultaneo, perché conosco tre parole d'inglese — racconta — Il noto attore ci aveva accolto nella splendida suite di un hotel romano e, naturalmente, aveva l'auricolare per ascoltare le mie domande, ma gli dava molto fastidio: ogni due minuti se lo toglieva dall'orecchio e lo scaraventava a terra. Il mio povero tecnico lo raccoglieva e glielo ridava. Assisteva alla scena il produttore Lucisano: io mi stavo innervosendo, perché ero lì per promuovere il suo film e lui si comportava in quella maniera sgarbata...».

mara venier nicola carraro

E allora?

«Allora, mi sono rivolta direttamente a Lucisano dicendo ad alta voce: la prossima volta che questo butta per terra l'auricolare, lo mando al diavolo e me ne vado! Il traduttore simultaneo traduce la mia frase e, da quel momento Schwarzenegger è stato buono per 40 minuti di intervista».

Un'altra volta con Madonna è andata peggio.

«[…] con la troupe Rai andai nel super hotel che la ospitava a Roma: aveva a disposizione un piano intero! Ma io ei tecnici eravamo stati chiusi in una stanza, perché non dovevamo darle fastidio con la nostra presenza, finché non si sarebbe concessa alle mie domande. Siamo stati chiusi cinque ore in quella stanza, a un certo punto pensiamo di uscire per una boccata d'aria... Quattro bodyguard ci acchiappano, ci ributtano dentro alla stanza e, dopo altre lunghe ore, decidiamo di andarcene definitivamente. Quando finalmente ero a casa, alle 21,30 mi telefona la segretaria di Madonna, per propormi l'intervista alle 22. Le rispondo: grazie, ma io sto già a letto, e addio Madonna!».

mara venier biagio antonacci

[…] Ospiti politici?

«Confesso che mi piacerebbe intervistare Giorgia Meloni: un “a tu per tu” fra donne. Poi, voglio rifare una Domenica In itinerante, in giro per l'Italia: faremo una puntata in Emilia-Romagna, colpita dall'alluvione, e poi in Umbria».

Una nuova edizione che riserva sorprese.

gina lollobrigida a domenica in con mara venier 2

«Sì, ma sarà la mia ultima — afferma convinta, ma non tanto — L'ho detto anche in passato, ma stavolta ne sono certa. Mi sono detta: Mara, alla tua età pensionabile, è giusto mollare. Voglio dedicare più tempo alle persone che amo: mio marito Nicola, i figli, i nipoti... Come mi ha insegnato Arbore, bisogna lasciare quando si è in alto, non quando sei caduto giù. Continuerò a lavorare in modo diverso, non a lungo termine. Il futuro è adesso».

madonna

mara venier MARA VENIERI DOMENICA IN NATALE mara venier 3 mara venier 2 mara venier

madonna

arnold schwarzenegger e la sua asina