6 giu 2023 19:05

“MANDEREMO ROBERTO SERGIO ALLE RIUNIONI DI CONDOMINIO!” – FIORELLO SI SCUSA CON CHI ABITA IN VIA ASIAGO A ROMA DOVE, ALL’ALBA, VIENE REGISTRATO “VIVA RAI2”. I CONDOMINI SI SONO LAMENTATI PER RUMORE E PER GLI SPETTATORI CHE PISCIANO NEI GIARDINI DEI PALAZZI – FIORELLO SCHERZA: "IL CASINO C'È, NON POSSIAMO BIASIMARE CHI SI LAMENTA. FUORI C'È QUALCHE SCHIAMAZZO" (SEMBRA UNA BALERA. VIDEO!) "VI CHIEDIAMO UMILMENTE SCUSA..."