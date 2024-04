“DA MANI PULITE A MANI PROFUMATE” – LA BATTUTA DI FIORELLO SUL CASO FASSINO ACCUSATO DI FURTO DI UN PROFUMO AL DUTY FREE DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO - "MELONI? HA USATO LA PAROLA 'FASCISMO', ORA MANCA SOLO 'ANTI' E SIAMO A POSTO" – SUL GENERALE VANNACCI: "È STATO CANDIDATO DALLA LEGA IN TUTTI I COLLEGI. PER L'OCCASIONE HA SCRITTO UN LIBRO SU STRASBURGO, DAL TITOLO 'I FRANCESI SONO TUTTI GAY', CON PREFAZIONE DI CARLA BRUNI"

(ANSA) - Giunge al termine un'altra settimana di VivaRai2!. Al glass del Foro Italico l'ospite speciale è stata Elodie, protagonista di una visita inaspettata che ha sorpreso Fiorello, Biggio, Casciari e tutto il cast. La mattina dopo il 25 aprile sono due le dichiarazioni che hanno destato l'attenzione di Fiorello: "Meloni ha detto 'la fine del fascismo pose le basi per il ritorno della libertà'.

meme su piero fassino e il furto del profumo al duty free 7

Ha usato la parola 'fascismo', bene: adesso manca solo 'anti' e siamo apposto. Giorgia, lo so, tutto in una volta non si può dire. Salvini invece ha detto 'il governo è antifascista'. Dopo queste frasi è arrivato il 118, ha preso La Russa che era svenuto. L'hanno dovuto portare via in ambulanza!". Il 25 aprile è stata una giornata con anche qualche episodio di cronaca: "Banda cittadina non suona 'Bella ciao', intervengono i vigili per farla eseguire - una notizia letta dallo showman -. Gli agenti sono andati lì e hanno chiesto patente, libretto e spartito".

Si torna a parlare anche del generale Vannacci: "È stato candidato dalla Lega in tutti i collegi. Per l'occasione ha scritto un libro su Strasburgo, dal titolo 'I francesi sono tutti gay', con prefazione di Carla Bruni". Passaggio anche su Venezia: "Sapete che sono mezzo veneziano", ci tiene a ricordare Fiorello. La città veneta infatti "riempie anche con il ticket, in 15mila hanno pagato 5 euro per l'ingresso - dice -.

C'è però anche un gruppo di esentati: i veneti, chi ha parenti veneti, i fan di Mara Venier, i bevitori di Spritz, i piccioni e anche chi ha parenti piccioni. Tutti questi non pagano, praticamente hanno pagato 15mila su 100mila persone. In tutto, 15mila per 5 sono 75mila euro. A cosa servono? A Venezia con 75mila euro ci fai l'aperitivo in piazza San Marco!", ironizza lo showman.

