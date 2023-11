“LA MANIFESTAZIONE DEL PD? ELLY SCHLEIN HA VISTO TALMENTE TANTA GENTE RIUNITA CHE PARE ABBIA DETTO: 'DOV'È CHE HO SBAGLIATO?'" – FIORELLO SHOW A “VIVA RAI 2”: "IL G7 A BORGO EGNAZIA? I FERRAGNEZ LÌ FANNO I PARCHEGGIATORI" – MAHMOOD FA PACE CON MALGIOGLIO DOPO LE POLEMICHE SUL NUOVO BRANO “COCKTAIL D’AMORE” – “IL MIO VOLEVA ESSERE UN OMAGGIO” – LA “MALGY”: “CON MAHMOOD SIAMO AMICI ANCHE SE NON ASCOLTO MAI LA SUA MUSICA” – VIDEO

(ANSA) Pace in diretta tra Mahmood e Cristiano Malgioglio nella puntata di Viva Rai2! in onda il 13 novembre alle 7.00, in diretta su Rai2. Fiorello ha accolto il super ospite Mahmood e composto in diretta il numero di Malgioglio, che non si fa attendere: "Fiorello sei bellissimo. Alessandro mi ha fatto arrabbiare, ma ora mi sono calmato. Sono come quelle tigri che, dopo che le hai fatte infuriare, le accarezzi e tornano morbide. Ero a Istanbul quando ho saputo che Mahmood aveva scritto una canzone dal titolo 'Cocktail d'amore' e mi sono arrabbiato perché i titoli iconici devono rimanere iconici". "Ma no Malgi - interviene Mahmood - Ero a ballare a Berlino, ad una serata intitolata 'Cocktail d'amore', proprio in onore del tuo brano. Il mio voleva essere un omaggio".

Tra i due sembra ormai pace fatta. "Con Mahmood siamo amici - continua Malgioglio - anche se, lo devo ammettere, non ascolto mai la sua musica. Sono però contento del suo successo".

Fiorello ha concluso la chiamata dando appuntamento a tutti e due in una discoteca in Germania. "Preferisco Porta Venezia a Milano" ha detto Malgioglio. Nella seconda settimana del Mattin Show, Fiorello con Fabrizio Biggio, Mauro Casciari e tutta la banda, in collegamento dal 'glass' del Foro Italico, ha ironizzato anche sulla recente manifestazione del Pd che ha visto partecipare 50.000 persone e sul G7. "C'è un articolo che titola 'Elly non ci abbandonare'. Faccio notare che è anche lo slogan di Fratelli d'Italia" ha scherzato Fiorello, che sulla manifestazione ha aggiunto: "Ne hanno parlato tutti, 50.000 persone sono arrivate per il Pd e solo due per la questura! Anzi, stanno continuando ad arrivare pullman.

La Schlein ha visto talmente tanta gente riunita che pare abbia detto: 'Dov'è che ho sbagliato?'". Sulla masseria di Borgo Egnazia, in Puglia, dove verrà organizzato il G7 lo showman ha detto: "Questo non è un posto da vip, ma da super vip. Non vi azzardate neanche a provare a prenotare. Pensate, che i Ferragnez lì fanno i parcheggiatori. Ho provato a chiamare, ma quelli mi hanno risposto: 'Sei il Fiorello della Rai? Noi al massimo accettiamo quelli di La7, Nove e Canale 5, ma voi della Rai proprio non potete prenotare".

